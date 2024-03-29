Обязательную маркировку ювелирных изделий перенесут на 2025 год

Минфин подготовил проект постановления о переносе срока начала обязательной маркировки ювелирных изделий с 1 сентября 2024 года на 1 сентября 2025.
Проектом постановления предлагается изменить указанное обязательное требование в части переноса срока обязательной маркировки ювелирных изделий, заявленных в качестве остатков, с 1 сентября 2024 года на 1 сентября 2025 года, — сказано в документе.
Предполагается, что перенос срока позволит снизить нагрузку с территориальных органов Федеральной пробирной палаты, которая проводит физическую маркировку ювелирных изделий. Также постановление уменьшит административную нагрузку на представителей ювелирной отрасли.
Раньше Минфин уже переносил срок начала обязательной маркировки с 1 марта 2023 года на 1 марта 2024. Остатки украшений ювелиры могли промаркировать до 1 сентября 2024 года.
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