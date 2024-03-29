С 01 апреля 2024 года порог беспошлинного ввоза товаров, возможно, вернется к уровню €200 евро

Но подготовка новых документов не началась.

Ведомости сообщают, что для того, чтобы нынешний порог в €1 000 был сохранен, требуется новое решение, которое согласовывается на уровне руководства всех государств. Но подготовка новых документов не началась.

В конце сентября 2023 года власти в очередной раз продлили повышенный лимит беспошлинных онлайн-покупок в размере €1 000 до 01 апреля 2024 года. Пока нового документа о продлении лимита нет.

Россия - член Евразийского экономического союза. В ЕАЭС есть свои таможенные правила. Например, есть правила для ввоза товаров для личного пользования. При ввозе таких товаров надо заплатить пошлину. До какой-то отметки пошлина не взимается.

В рамках ЕАЭС есть специальная комиссия, которая устанавливает размер пошлины.

Вот как менялся порог беспошлинной покупки:

— С 01 января 2020 года по 28 апреля 2022 года: €200

— С 28 апреля 2022 года по 01 октября 2022 года: €1 000

— С 01 октября 2022 года по 01 апреля 2023 года: €1 000

— С 01 апреля 2023 года по 01 октября 2023 года: €1 000

— С 01 октября 2023 года по 01 апреля 2024 года: €1 000

Если стоимость товаров превышает эту сумму или вес больше 31 кг, нужно заплатить пошлину 15 процентов от стоимости, но не менее 2 евро за 1 кг в части превышения норм.