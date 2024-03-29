Chanel завершает свой бизнес в России

Французский люксовый бренд Chanel уходит из России. Компания разрывает договоры об аренде с владельцами торговых центров в Москве и Санкт-Петербурге.
Отдельно стоящие магазины с косметикой и одеждой бренда также перестанут работать. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на вице-президента Союза торговых центров Павла Люлина.
Chanel начал уходить с российского рынка еще весной 2022 года. Тогда компания разрывала соглашения по объектам, от которых можно отказаться без серьезных последствий.
Сейчас у компании остались в основном длинные, то есть многолетние договоры, по которым обозначены тяжелые условия выхода со штрафными санкциями либо их вообще не предусмотрено, — сказал Павел Люлин.
Для Chanel разрыв договора с арендодателями может привести к выплате полной платы за пользование помещением до конца договора. Речь может идти о десятках миллионах рублей, которые потеряет бренд.
Потребители смогут покупать продукцию от Chanel у дистрибьюторов, которые ввозят товары по параллельному импорту.
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