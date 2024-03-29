Какие проблемы может решить управленческий баланс в финансовом анализе

Собственник бизнеса, который хочет уйти из операционной деятельности компании, должен научиться читать управленческий баланс. Из него можно понять, что происходит с предприятием, развивается оно или угасает.

Только 30% компаний малого бизнеса применяют в отчетности управленческий баланс. Вместо него используют ОПиУ и БДДС, поскольку 90% собственников не видят разницы между бухгалтерским и управленческим балансом.

Если у компании нет учетной системы с двойной записью (1С), то с большей степенью вероятности отчет получается несбалансированным: актив и пассив сходится только у 5% пользователей. Чтобы этого избежать, важно применять управленческий баланс.

Управленческий баланс — это фотография бизнеса, которая показывает собственнику, что происходит с предприятием. Если собственник хочет выйти из операционки, он должен уметь читать этот документ.

В нем отражается:

сколько денег заморожено в дебиторской задолженности;

сколько личных средств вложено в бизнес;

куда были потрачены деньги;

какое имущество есть у компании в суммовом размере.

Из баланса можно понять — происходит развитие или угасание бизнеса. Если чистая прибыль не растет, но растет дебиторка и кредиторка, это говорит о том, что с бизнесом что-то не так. Если при этом уменьшаются товарные остатки, то это реальное угасание бизнеса.

Подробнее о том, как улучшать рабочие процессы через автоматизацию учета и управления, расскажем на курсе профессиональной переподготовки «Аналитик 1С».

Старт нового потока — 1 апреля! Успейте записаться.

Программа соответствует стандартам Министерства образования РФ. После обучения вы получите диплом на 256 ак. часов, который внесем в реестр Рособрнадзора ФИС ФРДО.

Встречайте Кибер-весну на «Клерке»! Сейчас на все курсы повышения квалификации действует весенняя скидка! Посмотреть каталог.