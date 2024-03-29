Финансовый анализ

Какие проблемы может решить управленческий баланс в финансовом анализе

Собственник бизнеса, который хочет уйти из операционной деятельности компании, должен научиться читать управленческий баланс. Из него можно понять, что происходит с предприятием, развивается оно или угасает.
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Только 30% компаний малого бизнеса применяют в отчетности управленческий баланс. Вместо него используют ОПиУ и БДДС, поскольку 90% собственников не видят разницы между бухгалтерским и управленческим балансом.

Если у компании нет учетной системы с двойной записью (1С), то с большей степенью вероятности отчет получается несбалансированным: актив и пассив сходится только у 5% пользователей. Чтобы этого избежать, важно применять управленческий баланс.

Управленческий баланс — это фотография бизнеса, которая показывает собственнику, что происходит с предприятием. Если собственник хочет выйти из операционки, он должен уметь читать этот документ.

В нем отражается:

  • сколько денег заморожено в дебиторской задолженности;

  • сколько личных средств вложено в бизнес;

  • куда были потрачены деньги;

  • какое имущество есть у компании в суммовом размере.

Из баланса можно понять — происходит развитие или угасание бизнеса. Если чистая прибыль не растет, но растет дебиторка и кредиторка, это говорит о том, что с бизнесом что-то не так. Если при этом уменьшаются товарные остатки, то это реальное угасание бизнеса.

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Комментарии

1
  • Олег Колесников
    Бухгалтер

    Я правильно понимаю, что различие между ББ и УБ только в том, что УБ не имеет строгой формы и требований к составлению?
    Например, в УБ можно добавить ценный персонал в качестве актива или добавить что-то, что используется организацией, но официально не принадлежит даже на правах аренды, или можно выбросить из строк баланса что-то устаревшее, но застрявшее в ББ.

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