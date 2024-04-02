ВС оправдал полицейского, которого обвиняли в незаконном вмешательстве в деятельность ООО

Верховный Суд РФ опубликовал свое определение как суда кассационной инстанции от 05.03.2024 по делу № 18-УД23-45-К4 о незаконном вмешательстве полицейского в деятельность хозяйственного общества.

По версии следствия, старший оперуполномоченный отдела МВД по Мостовскому району Краснодарского края Евгений Борисов незаконно вмешался в деятельность ООО «Ю.» в ходе проверки сообщения гражданина А., который обратился в полицию в связи с сильным пищевым отравлением из-за употребления спиртного (коньяк), купленного в кафе, которое принадлежит указанному обществу. Потерпевший обратился в больницу, где его осмотрели и выдали справку с диагнозом «острый гастрит желудка».

Борисов провел осмотры места происшествия (в частности, помещения кафе) в ночное время с изъятием документов и алкогольной продукции.

Сотруднику полиции были предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 169 УК — воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности.

Согласно определению ВС, изъятые им товарно-сопроводительные заверенные копии документов на алкогольную продукцию (расходные накладные, счета-фактуры, товарные накладные и т.п.) касались уже реализованной продукции. Оригиналы он не изымал.

Эти документы уже не могут ущемлять легальность оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции и не относятся к ведению финансово-хозяйственной деятельности в спорный период.

Изъятые в ходе осмотра места происшествия документы не могли повлечь событий и последствий, указанных в предъявленном подсудимому обвинении, т. е. лишить обособленное подразделение общества «Ю.» права вести законную предпринимательскую деятельность, — заключил ВС.

Верховный Суд отменил постановление кассации и оставил в силе оправдательный приговор, а также апелляционное постановление.