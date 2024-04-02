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Регистрацию участников в системе ГИС Торги сделают обязательной

В ГИС Торги переведут сделки с имуществом унитарных предприятий, бюджетных и автономных учреждений.
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Минфин вместе с Федеральным казначейством хотят обязать всех участников торгов на электронных площадках регистрироваться в ГИС Торги. Об этом сказано на сайте министерства.

Для этих целей мы готовим и акты правительства, и законодательные акты в виде поправок в Земельный кодекс, Закон о приватизации. Это необходимо для прослеживаемости сделок с имуществом, а также, чтобы видеть взаимосвязь между заключением договора и его исполнением, — сказал директор департамента регулирования имущественных отношений Андрей Воронцов.

По поручению кабмина пройдет эксперимент, связанный с торгами и приватизацией федерального имущества. Основная цель в том, чтобы сделки проходили в электронном виде на базе ГИС Торги. Система позволит проследить все этапы: от начала торгов до исполнения договора и оплаты.

В эксперименте будут принимать участия субъекты РФ и муниципалитеты, если у них будет такое желание.

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