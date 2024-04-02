ИП на ПСН должен сам оказывать услуги, а не перезаказывать их у других ИП

Заключение предпринимателем договоров субподряда с другими ИП не вписывается в рамки патента.

Об этом сообщает Минфин в письме от 01.09.2023 № 03-11-11/83513.

ИП на ПСН оказывает услуги или выполняет работы исключительно собственными силами с использованием труда своих работников, с которыми заключен трудовой или договор ГПХ. Работников должно быть не более 15.

Возможность привлечения по договорам субподряда других ИП при применении патентной системы в НК не предусмотрена.

То есть нельзя так, чтобы ИП № 1 на ПСН нанял другого ИП №2, который будет выполнять всю работу, а ИП № 1 будет получать за это деньги от покупателей и платить с этого дохода налог по ПСН.