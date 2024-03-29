Верховный Суд защитил недвижимость предпринимателя от притязаний церкви

Коммерсант много лет добросовестного использовал для сельского хозяйства арендованный земельный участок, на который вдруг стала претендовать РПЦ.

С 2005 года ИП главы фермерского хозяйства Иван Белокопытов арендовал у региональных властей участок в Ставропольском крае для сельского хозяйства. Все это время он добросовестно использовал участок и вовремя вносил арендную плату. В 2022 году землю решила забрать без проведения торгов местная религиозная организация Русской православной церкви. Ей отказали, и тогда она подала иск (дело № А63-19323/2022).

Первая инстанция признала отказ РПЦ законным. Региональные законы не определяют земельные участки, которые можно передавать религиозным организациям без проведения торгов, подчеркнул АС Ставропольского края. Апелляция с этим не согласилась и удовлетворила иск церкви: организация соответствует критерию спецсубъекта, который вправе арендовать участок без проведения торгов. Но суд округа с этим тоже согласился.

Не привлеченный к участию в деле Белокопытов подал жалобу в Верховный суд. Он напомнил, что уже много лет надлежаще платит по договору и выполняет весь комплекс сельскохозяйственных работ. И как арендатор участка претендует на заключение договора аренды на новый срок.

А еще в рамках другого дела суд обязал региональное правительство предоставить бизнесмену участок в аренду. То есть решения по делу противоречат выводам этого суда. На один участок теперь претендуют 2 разных субъекта.

ВС РФ указал, что нижестоящие суды вынесли решения в отношении участка, несвободного от прав третьих лиц, и нарушили права Белокопытова как арендатора этого участка. Чтобы восстановить его права, он отменил решения по делу и вернула спор в первую инстанцию. Предписано привлечь к участию в деле бизнесмена и проверить доводы о возникновении у него права аренды.

Об этом деле пишет у себя в телеграм-канале Верховный Суд со ссылкой на Право.ru.