🔥 Четыре новые онлайн-курса этой весны уже в подписке Клерк.Премиум!

Оформите годовую подписку Клерк.Премиум со скидкой 50% за 9900 рублей и получите доступ к самым свежим материалам и курсам!

В марте мы выпустили 4 новых онлайн-курса, и все они уже есть в подписке Клерк.Премиум!

Онлайн-курс — это удобный и доступный формат, дающий полную свободу в обучении. Вам не нужно подтверждать свое базовое образование — учиться можно без диплома бухгалтера и дополнительных документов. Приступить к занятиям вы сможете сразу после оплаты — ждать очередного потока не нужно.

После того, как вы подтвердите свои знания, мы выдадим вам сертификат от Центра обучения «Клерка», который сможете показать работодателю.

На курсе вы узнаете, какие поправки внесены в НК РФ, новый порядок уплаты НДФЛ, ознакомитесь с новыми правилами в учете и научитесь применять ФСБУ.

На IV Всероссийской конференции бухгалтеров прозвучало много интересных докладов от спикеров, которые разобрали детали нововведений на реальных примерах из собственной практики. Мы решили, что из выступлений получится отличный курс и выбрали самое лучшее и интересное.

Вы узнаете, как работать с новым МРОТ, все новации в НДФЛ, страховых взносах, новое в расчете зарплаты, больничных, отпускных, пособий, про расчеты с дистанционщиками и нерезидентами.

Вам потребуется всего месяц, чтобы вникнуть в специфику работы на маркетплейсах, научиться грамотно вести учет, составлять первичку, рассчитывать и уплачивать налоги.

🎀 Доступ ко всем новым онлайн-курсам в подписке Клерк.Премиум!

С подпиской вы сможете получать новые навыки, консультироваться с экспертами, учиться, повторять уже знакомые темы и использовать справочную систему «Клерка» без доплаты.

Сейчас вы можете оформить годовую подписку Клерк.Премиум за 9900 рублей вместо 19 800 рублей!

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