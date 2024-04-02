Клиенты ВТБ будут получать кешбэк в рублях

ВТБ по программе мультибонусов будет начислять кешбэк в реальных рублях. Клиенты могут установить избранные категории товаров для получения повышенных бонусов до 25% с покупок.

С 1 мая 2024 года ВТБ отменит вознаграждение в мультибонусах и полностью перейдет на выплаты в рублях. Каждое начисление будет отображаться в режиме онлайн.

Денежный кешбэк от покупок поступит на счет до 10 числа следующего месяца, сказано на сайте ВТБ.

Кроме того, клиенты смогут выбрать категории с повышенным кешбэком до 25% вместо стандартных 2-4%. Для тех, у кого в банке открыты вклады или накопительные счета от 50 000 рублей, будут действовать специальные условия. Например, они смогут выбрать начисление кешбэка в 1% за все покупки. Также увеличится лимит на объем начислений в месяц.

Уже с 1 мая мы отказываемся от практики начисления кешбэка в виртуальной валюте и сложной схемы обмена бонусов на рубли, принятой на рынке. Наконец-то клиентам ВТБ станет доступен понятный кешбэк — реальными деньгами. Теперь пользоваться нашими картами станет еще выгоднее, и на горизонте 2026 года транзакционная активность клиентов ВТБ вырастет почти втрое, — сказал заместитель президента-председателя правления банка Георгий Горшков.

Сейчас программой мультибонусов пользуются 15,5 млн клиентов ВТБ. Банк ожидает, что к концу 2026 года ею будут пользоваться 100% всей активной базы — а это 35 млн человек.

С апреля 2023 года все новые клиенты банка автоматически подключаются к программе мультибонусов.