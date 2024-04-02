Роскомнадзор дал 3 памятки, как настроить приватность и ограничить сообщения от незнакомцев

При общении в мессенджерах и социальных сетях Роскомнадзор рекомендует проявить особую осторожность, так как их часто используют злоумышленники для вовлечения в противоправные действия: террористическую деятельность и другие серьезные преступления.

Роскомнадзор призывает быть бдительными: не реагировать на провокации, не вступать в переписку с незнакомыми людьми и еще раз предупредить своих детей о возможных рисках и угрозах в интернете, так как несовершеннолетние первыми попадают в группу риска.

Взрослым следует деликатно проверять в разговоре, с кем ведет переписку подросток, и объяснять ему, что, столкнувшись с подозрительными незнакомцами в сети, нужно в первую очередь сообщить об этом родителям.

Чтобы обезопасить себя и своих детей от преступников в интернете, ведомство рекомендует в настройках профиля мессенджера установить ограничения конфиденциальности. Тогда позвонить и написать смогут только те, кто есть в списке контактов.

Специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования Роскомнадзора подготовили рекомендации по настройке приватности для мобильных приложений.

Настройка приватности ВКонтакте

Перейдите во вкладку «Сервисы» и в правом верхнем углу экрана перейдите в раздел «Настройки» (значок «шестеренка»). Выберите раздел «Приватность». В разделе «Связь со мной» в параметрах «Кто может отправлять мне личные сообщения» и «Кто может мне звонить» выберите опцию «Только друзья».

Настройка приватности Одноклассники

В разделе настроек аккаунта (иконка «шестеренка» в правом верхнем углу экрана) перейдите в раздел «Приватность». В настройке «Показывать» для раздела «Мою ленту активности» выберите опцию «Только друзьям». В разделе «Сообщения и оповещения» выберите опцию «Только друзьям» для параметров «Писать мне сообщения» и «Разрешить добавлять меня в чаты».

Настройка приватности в WhatsApp

Возможность ограничить прием текстовых сообщений в мессенджере отсутствует.