Роскомнадзор дал 3 памятки, как настроить приватность и ограничить сообщения от незнакомцев

Роскомнадзор призывает быть бдительными: не реагировать на провокации, не вступать в переписку с незнакомыми людьми и еще раз предупредить своих детей о возможных рисках и угрозах в интернете, так как несовершеннолетние первыми попадают в группу риска.
Взрослым следует деликатно проверять в разговоре, с кем ведет переписку подросток, и объяснять ему, что, столкнувшись с подозрительными незнакомцами в сети, нужно в первую очередь сообщить об этом родителям.
Чтобы обезопасить себя и своих детей от преступников в интернете, ведомство рекомендует в настройках профиля мессенджера установить ограничения конфиденциальности. Тогда позвонить и написать смогут только те, кто есть в списке контактов.
Специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования Роскомнадзора подготовили рекомендации по настройке приватности для мобильных приложений.
Настройка приватности ВКонтакте
Перейдите во вкладку «Сервисы» и в правом верхнем углу экрана перейдите в раздел «Настройки» (значок «шестеренка»).
Выберите раздел «Приватность». В разделе «Связь со мной» в параметрах «Кто может отправлять мне личные сообщения» и «Кто может мне звонить» выберите опцию «Только друзья».
Настройка приватности Одноклассники
В разделе настроек аккаунта (иконка «шестеренка» в правом верхнем углу экрана) перейдите в раздел «Приватность».
В настройке «Показывать» для раздела «Мою ленту активности» выберите опцию «Только друзьям».
В разделе «Сообщения и оповещения» выберите опцию «Только друзьям» для параметров «Писать мне сообщения» и «Разрешить добавлять меня в чаты».
Настройка приватности в WhatsApp
Возможность ограничить прием текстовых сообщений в мессенджере отсутствует.
В разделе «Настройки» перейдите в раздел «Конфиденциальность».
В параметре «Звонки» выберите опцию «Отключить звук для неизвестных номеров».
В параметре «Группы» найдите опцию «Кто может добавлять меня в группы» и выберите «Мои контакты».
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