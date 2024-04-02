Роскомнадзор удалил больше 124 000 материалов

Пять вещей, которые бухгалтер должен знать о профессии аналитика 1С

Недавно мы рассказали на вебинаре о нашем новом курсе «Аналитик 1С» и у участников-бухгатеров набралось немало вопросов об этой профессии: нужно ли быть программистом, можно ли совмещать две специальности и другие. Автор курса Александр Соболевский с удовольствием на них ответил, а мы решили просветить и вас.