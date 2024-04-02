Роскомнадзор удалил больше 124 000 материалов

В 2023 году из социальных сетей удалили больше 124,4 тыс. публикаций по требованию Роскомнадзора.
В основном блокировка затронула пронаркотический, суицидальный, экстремистский, террористический контент, а также детскую порнографию. Об этом пишут «РИА Новости».
В 2023 году в рамках исполнения положений закона № 149-ФЗ по требованию Роскомнадзора администрации социальных сетей удалили более 124,4 тыс. особо опасных материалов, из них: пронаркотический контент — 77,9 тыс., суицидальный контент — 8,8 тыс., детская порнография — 8,9 тыс. Контент экстремистского и террористического характера — 28,8 тыс., — сказали в Роскомнадзоре.
За весть 2023 года социальная сеть ВКонтакте удалила 1,9 тыс. материалов экстремистского характера. С начала 2024 года число таких блокировок достигло 1,1 тыс.
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