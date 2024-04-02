Пользователи интернета

Роскомнадзор удалил больше 124 000 материалов

Социальные сети по решению РКН удаляют запрещенный и опасный контент. Чаще всего блокируют пронаркотические публикации: таких за 2023 год выявили больше 77 тысяч.
31 14

В 2023 году из социальных сетей удалили больше 124,4 тыс. публикаций по требованию Роскомнадзора.

В основном блокировка затронула пронаркотический, суицидальный, экстремистский, террористический контент, а также детскую порнографию. Об этом пишут «РИА Новости».

В 2023 году в рамках исполнения положений закона № 149-ФЗ по требованию Роскомнадзора администрации социальных сетей удалили более 124,4 тыс. особо опасных материалов, из них: пронаркотический контент — 77,9 тыс., суицидальный контент — 8,8 тыс., детская порнография — 8,9 тыс. Контент экстремистского и террористического характера — 28,8 тыс., — сказали в Роскомнадзоре.

За весть 2023 года социальная сеть ВКонтакте удалила 1,9 тыс. материалов экстремистского характера. С начала 2024 года число таких блокировок достигло 1,1 тыс.

Начать дискуссию

Банки

Центробанк удалил 5 услуг из продуктовых линеек МФО

Клиенты микрофинансовых организаций написали больше 45 000 жалоб в ЦБ. Регулятор запретил МФО оказывать псевдоуслуги.

9

Курсы повышения
квалификации

19 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Екатерина Макаренко
Мошенничество

Мошенники против бизнеса: как защититься?

 Мошенники не спят, особенно когда речь заходит о малом бизнесе в России. Они постоянно придумывают новые схемы, чтобы выманить деньги или получить конфиденциальную информацию. Сегодня я расскажу про четыре хитрые схемы, которые используют мошенники, и способы защиты от них.

Мошенники против бизнеса: как защититься?
6
Криптовалюта

Силовики проводят обыск в офисе криптобиржи Beribit. Возможно из-за трагедии в Крокусе

Компанию подозревают в финансировании террористической деятельности.

16

Календарь вебинаров

10
Лучшие спикеры, новый каждый день
Пользователи интернета

Роскомнадзор удалил больше 124 000 материалов

Социальные сети по решению РКН удаляют запрещенный и опасный контент. Чаще всего блокируют пронаркотические публикации: таких за 2023 год выявили больше 77 тысяч.

31
Валютные операции

Бюджетные учреждения будут штрафовать за просроченные отчеты по валютным операциям

Бюджетным организациям за несвоевременную сдачу отчетности по валютным операциям грозит штраф до 50 000 рублей.

20
Государственные ведомства

Впервые за 6 лет Центробанк получил прибыль

Банк России в 2023 году заработал 104,4 млрд рублей. Это лучший результат за последние 6 лет. В прошлые годы ЦБ отражал в отчетности убытки.

34

Онлайн-курсы

47
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Бесплатно с Страховые взносы

Поправки в НК–2024: что изменится по страховым взносам

Уточнят условия для пониженного тарифа IT-компаний, закрепят правила расчета взноса 1% ИП.

Поправки в НК–2024: что изменится по страховым взносам
180
План счетов

План счетов бухгалтерского учета на 2024 год

Все российские организации обязаны использовать План счетов бухгалтерского учета. Нормативные документы и таблицу с планом счетов найдёте внутри.

1
91,6 тыс.
Инвестиции

Инвестиции в туризм превысили 800 млрд рублей

К 2030 году число туристических поездок по стране должно вырасти до 140 миллионов. Бизнесмены уже вкладывают средства в развитие гостиничных комплексов.

20
Клерк

Пять вещей, которые бухгалтер должен знать о профессии аналитика 1С

Недавно мы рассказали на вебинаре о нашем новом курсе «Аналитик 1С» и у участников-бухгатеров набралось немало вопросов об этой профессии: нужно ли быть программистом, можно ли совмещать две специальности и другие. Автор курса Александр Соболевский с удовольствием на них ответил, а мы решили просветить и вас.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
91
Трудовые отношения

Роструд: график неполной занятости должен быть удобен работнику

Если у сотрудников есть основания для неполной занятости, работодатель должен установить удобный для работника график и снизить нагрузку.

228
Обзоры для бухгалтера

Везде обман: флэшка в компьютере, жадный работник банка или подставная работа могут выйти боком. 🙄«Ночной бухгалтер» № 1653

Насыпалось сегодня новостей об обмане и мошенниках. Например, флэшка с электронной подписью чуть не стала причиной потери 2 млн рублей, а работник банка спустил миллионы старушки на отдых за границей. Но сегодня пятница, а значит вас ждут и хорошие новости.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
66

Разборы законов

1 229
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Государственные ведомства

Регистрацию участников в системе ГИС Торги сделают обязательной

В ГИС Торги переведут сделки с имуществом унитарных предприятий, бюджетных и автономных учреждений.

24
Обзор судебной практики

ВС оправдал полицейского, которого обвиняли в незаконном вмешательстве в деятельность ООО

Верховный Суд РФ опубликовал свое определение как суда кассационной инстанции от 05.03.2024 по делу № 18-УД23-45-К4 о незаконном вмешательстве полицейского в деятельность хозяйственного общества.

43
Обзоры для бухгалтера

💌 Меняют бухотчетность, формы для оплаты больничных и правила уплаты НДФЛ за иностранцев. Топ новостей за неделю

Мы собрали для вас самые важные бухгалтерские новости прошлой недели, которые вы могли пропустить.

55
Экспорт

Урежут госсубсидии экспортерам на транспорт и логистику

Изменения затронут только тех, кто занимается экспортом товаров из высокомаржинальных групп.

115
Обзоры новостей

⚡️ Итоги дня: дачники начали скупать рассаду, Кустурица задумался о гражданстве РФ, Москва продает помещения в исторических зданиях

Подготовили обзор главных событий дня. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

38
Экономика России

Набиуллина: цель Центробанка — защита реальных доходов людей

Жесткая денежно-кредитная политика Центробанка направлена на то, чтобы защитить доходы людей от инфляции, а также обеспечить сбалансированный рост экономики страны.

40

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Реклама

Местные власти станут активнее убирать незаконные рекламные конструкции

Заместитель руководителя ФАС Карина Таукенова на заседании экспертного совета по вопросам законодательства о рекламе заявила, что контролировать демонтаж незаконных рекламных конструкций органы должны местного самоуправления.

33

Интересные материалы

Клерк
Учет в строительстве

По какой ставке ЦБ надо рассчитывать неустойку за несданный вовремя строительный объект

После длительных судебных разбирательств Верховный суд РФ занял сторону ответчика-застройщика, который нарушил срок передачи жилья по ДДУ, из-за неправильно указанной истцом ключевой ставки ЦБ.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
48