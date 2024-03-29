Правительство, регионы и инвесторы готовятся к созданию круглогодичных морских курортов России

Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышеко заявил, что «Пять морей и озеро Байкал» — это сейчас самый масштабный туристический проект в новейшей истории России.

Реализация проекта «Пять морей и озеро Байкал» внесет вклад в выполнение задач, поставленных президентом: к 2030 году число турпоездок по стране должно вырасти до 140 млн, а вклад туризма в ВВП увеличится до 5%.

В рамках проекта «Пять морей и озеро Байкал» создадут более 70 000 номеров и инфраструктуру для комфортного отдыха. Общая площадь курортов составит около 13 тыс. га, а протяженность пляжей – более 70 км, будет создано порядка 90 000 новых рабочих мест.

Чернышенко попросил президента поддержать предложение о создании отдельного федпроекта в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Это позволит эффективно администрировать и контролировать сроки создания этих курортов.

На период 2025–2030 годов общая потребность средств для создания обеспечивающей инфраструктуры – около 300 млрд рублей. 103 млрд из них предварительно зарезервированы до 2030 года в рамках нацпроекта и согласованы с Минфином. Еще порядка 1,5 трлн рублей будут вложены в проект инвесторами. Чернышенко предложил синхронизировать все имеющиеся региональные и федеральные меры поддержки для стимуляции бизнеса.

Кроме того, Чернышенко попросил поручить регионам зарезервировать часть средств, полученных после списания 2/3 инфраструктурных бюджетных кредитов, на реализацию этих проектов и предусмотреть иные региональные инструменты, — такие как льготное подключение к инженерной инфраструктуре, земля без торгов, региональные налоговые льготы и др.

Об этом сообщил Росстат у себя в телеграм-канале.