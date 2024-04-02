Для блогеров ФАС разработала добросовестные практики поведения при размещении рекламы и платной информации

Члены Экспертного совета ФАС по вопросам законодательства о рекламе обсудили разработанный ведомством проект Добросовестных практик поведения блогеров (инфлюенсеров) при размещении рекламы и платной информации.

По мнению Антимонопольной службы, такие практики станут актом саморегулирования добросовестных блогеров, которые не хотят вводить в заблуждение подписчиков относительно использования товаров, которые появляются у блогеров в ресурсах.

Участники встречи озвучили замечания и предложения по усовершенствованию практик, которые будут учтены Службой при дальнейшей проработке документа.

Также члены экспертного совета оценили рекламный ролик одного из ведущих банков на наличие признаков нарушения закона о рекламе. Сообщается, что Служба учтет мнение экспертов при вынесении решения.