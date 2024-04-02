Впервые за 6 лет Центробанк получил прибыль

Банк России в 2023 году заработал 104,4 млрд рублей. Это лучший результат за последние 6 лет. В прошлые годы ЦБ отражал в отчетности убытки.

По итогам 2023 года прибыль Центробанка составила 140,4 млрд рублей благодаря переоценке ценных бумаг. Об этом сказано в отчете регулятора.

Согласно закону, Банк России перечислит 75% прибыли в федеральный бюджет, а именно 105,3 млрд рублей.

Оставшиеся средства пойду на покрытие прошлогодних убытков (17,5 млрд рублей), в социальный (1,4 млрд) и резервные фонды (16,1 млрд).

В 2022 году ЦБ получил убыток в размере 721,7 млрд рублей, что в 27 раз превысило убыток 2021 года (26,3 млрд рублей).

Чистые доходы от операций с ценными бумагами, иностранной валютой и драгоценными металлами принесли регулятору 161,2 млрд рублей. Для сравнения — в 2022 году по этим операциям были расходы в размере 670,8 млрд рублей.

В 2023 году на содержание служащих ЦБ потратил на 13% больше, — 151,2 млрд рублей. Среднесписочная численность сотрудников выросла на 1,5% — до 45 230 человек.