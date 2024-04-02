Обзор судебной практики

Минпромторг подал в суд на ретейлера X5

Министерство требует приостановить корпоративные права нидерландской компании X5 Retail Group N.V. на ее дочернее предприятие в РФ.
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Минпромторг подал заявление в арбитражный суд о приостановке нидерландской X5 Retail Group N.V. на ее российскую «дочку».

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации уведомила компанию о заявлении в Арбитражный суд Московской области о приостановлении корпоративных прав компании в отношении ее российской дочерней компании ООО «Корпоративный центр Икс 5», — сказано на сайте компании.

Российская компания продолжит работать в обычном режиме. Однако если суд удовлетворит иск Минпромторга, есть вероятность, что держатели депозитарных расписок X5 не смогут участвовать в предлагаемых законом процедурах или столкнутся при этом со значительными трудностями. В основном риски есть для акционеров и бенефициаров компании.

Держатели депозитарных расписок, не участвующие в распределении, могут оказаться не в состоянии вернуть свои инвестиции, и это может негативно сказаться на стоимости, доходности и ликвидности их депозитарных расписок, — говорится в сообщении.

Во время разбирательства суд может ограничить некоторые права иностранной компании в отношении дочерней. Например, запрет на голосование на общем собрании акционеров, отчуждение своих акций в дочерней компании или получение распределений из чистой прибыли дочернего предприятия.

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Обзор судебной практики

Минпромторг подал в суд на ретейлера X5

Министерство требует приостановить корпоративные права нидерландской компании X5 Retail Group N.V. на ее дочернее предприятие в РФ.

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