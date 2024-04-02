Бухотчетность надо будет заполнять по правилам из ФСБУ 4/2023

Все правила бухотчетности теперь описаны в одном документе – ФСБУ 4/2023. Он применяется с отчетности за 2025 год.

Сейчас правила составления бухотчетности регламентируют три документа:

Вместо них будет единый нормативный акт – ФСБУ 4/2023.

Об этом новом ФСБУ рассказывает Минфин в информационном письме от 26.03.2024 № ИС-учет-50.

Вот что устанавливает ФСБУ 4/2023:

состав и содержание информации, раскрываемой в бухотчетности (ранее это определялось ПБУ 4/99, Положением № 34н, приказом № 66н);

состав приложений к балансу и отчету о финрезультатах и состав приложений к балансу и отчету о целевом использовании средств (ранее – определялись ПБУ 4/99, приказом № 66н);

состав промежуточной бухотчетности (ранее – определялся ПБУ 4/99);

образцы форм бухотчетности (ранее – определялись приказом № 66н);

условия достоверности бухотчетности (ранее – определялись ПБУ 4/99, Положением № 34н).

В новом ФСБУ описано, что такое актив и пассив баланса:

актив – совокупность показателей баланса, представляющих активы организации;

пассив – совокупность показателей баланса, представляющих обязательства и источники финансирования деятельности организации.

Какие строки и коды будут в новой форме баланса, смотрите тут.

О том, как работать с недавно вышедшими ФСБУ 14/2022 и ФСБУ 28/2023, а также правила применения других стандартов, разбираем на курсе «ФСБУ-2024, что бухгалтеру перестроить в работе: Аренда, НМА, ОС, Капвложения, Документооборот, Запасы, Инвентаризация».

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