Состояние богатейших россиян с начала года выросло более чем на $18 млрд

Состояние богатейших бизнесменов России увеличилось на $18,293 млрд с начала 2024 г., следует из данных Bloomberg Billionaires Index.

С начала года богатейшие россияне стали богаче на 18 млрд долларов.В рейтинг попали 25 российских миллиардеров, пишут «Ведомости».

Больше всех с начала года заработал сооснователь компаний «Еврохим» и СУЭК Андрей Мельниченко — $5,29 млрд (его состояние составляет $24,1 млрд). Второе место у основного акционера «Северстали» Алексея Мордашова, его состояние выросло на $3,75 млрд до $24,6 млрд. Тройку лидеров замыкает председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин. С начала года он заработал $2,91 млрд (его состояние составляет $26,9 млрд).

Самые большие убытки с начала года понес акционер «Металлоинвест» Алишер Усманов — $2,8 млрд (его состояние оценивается в $18,3 млрд). Состояние акционера производителя природного газа «Новатэк» Геннадия Тимченко сократилось на $1,45 млрд до $12,7 млрд.