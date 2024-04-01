Состояние богатейших россиян с начала года выросло более чем на $18 млрд

С начала года богатейшие россияне стали богаче на 18 млрд долларов.В рейтинг попали 25 российских миллиардеров, пишут «Ведомости».
Больше всех с начала года заработал сооснователь компаний «Еврохим» и СУЭК Андрей Мельниченко — $5,29 млрд (его состояние составляет $24,1 млрд). Второе место у основного акционера «Северстали» Алексея Мордашова, его состояние выросло на $3,75 млрд до $24,6 млрд. Тройку лидеров замыкает председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин. С начала года он заработал $2,91 млрд (его состояние составляет $26,9 млрд).
Самые большие убытки с начала года понес акционер «Металлоинвест» Алишер Усманов — $2,8 млрд (его состояние оценивается в $18,3 млрд). Состояние акционера производителя природного газа «Новатэк» Геннадия Тимченко сократилось на $1,45 млрд до $12,7 млрд.
Комментарии2
"Кому СВО, кому мать родна"
Какой-то бред. Если кто-то заработал 5,29 миллиардов - это не значит, что его состояние увеличилось на эту сумму. И наоборот, если у кого-то состояние в акциях уменьшилось, это не значит, что он просто не переложился в друге активы. Журналисты, такие журналисты