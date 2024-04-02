⚡️ Итоги дня: школьникам сократят домашку, в Таиланде орудует обезьянье ОПГ, скорым разрешили идти на таран

Собрали интересные новости за 1 апреля в кратком дайджесте:
Владимир Путин предложил убрать лишние контрольные работы и сократить домашние задания для школьников в рамках усовершенствования учебной программы.
МВД завершило работу над проектом, ужесточающим контроль в сфере миграции. Срок временного пребывания иностранцев в РФ будет сокращен до 90 дней в течение года, сообщили в МВД.
«Московская биржа» решила приостановить торги глобальными депозитарными расписками (ГДР) X5 Retail Group с 5 апреля.
Визовые центры Болгарии в России начнут принимать документы на шенгенские визы со 2 апреля. Консульский сбор за оформление шенгенской визы составит 80 евро.
В Иркутской области мэр попросил оценить его работу, предоставив жителям на выбор 3 оценки. Но в качестве вариантов ответа предложил только положительные характеристики.
В Таиланде прямо сейчас идет война между двумя бандами обезьян. Хвостатые бандиты дерутся между собой и терроризируют прохожих: отбирают еду и вещи, нападают на проезжающие машины.
Путин поручил ЦБ и кабмину довести к 2030 году капитализацию фондового рынка до 66% ВВП.
В Госдуме предложили разрешить водителям машин скорой помощи и пожарных таранить неправильно припаркованные машины в случае угрозы жизни и имуществу.
В этом месяце социальную пенсию проиндексировали на 7,5%.
Для лучших антидепрессантов рецепты не нужны!
Какие события этого дня заинтересовали вас больше всего? Обсудим в комментариях!
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