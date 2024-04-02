Срок временного пребывания иностранцев в России сократят до 90 дней в течение года

МВД внесло такой законопроект в кабмин. Сейчас этот срок – 90 дней в течение 180 дней (полугода).
Также законопроект предусматривает:
биометрическую идентификацию личности при въезде в Россию;
цифровой профиль иностранца;
контролируемый режим пребывания в России отдельных категорий иностранных граждан;
усиление контроля в отношении работодателей, заказчиков работ или услуг, привлекающих иностранную рабочую силу.
Как хотят поменять правила по НДФЛ иностранных работников, мы рассказывали тут.
Начать дискуссию