Срок временного пребывания иностранцев в России сократят до 90 дней в течение года

Сотруднику пришла повестка в военкомат: что делать

С 1 апреля в РФ начинается весенний призыв, который продлится до 15 июля. Как действовать, если сотруднику компании придет повестка в военкомат? Грозят ли компании штрафы, если он будет уклоняться от призыва? Разбираемся в статье.