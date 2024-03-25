🔥 Работодатели будут сами платить НДФЛ при трудоустройстве иностранных работников

Поменяют правила по НДФЛ иностранцев. Фиксированный авансовый платеж по патенту будут по-прежнему платить сами работники, а фиксированный платеж по разрешению на работу – налоговые агенты.

Опубликован проект поправок в НК. Также внесут поправки в закон № 115-ФЗ о правовом положении иностранных граждан в РФ.

Вводят понятие целевого организованного набора иностранных граждан. Такой целевой набор станет приоритетным механизмом трудовой деятельности иностранцев, говорится в проекте.

Работодатели будут заключать трудовой договор с иностранцем, которому на срок этого договора (но не более 2 лет), будут выдавать разрешение на работу.

Работодатель должен заплатить фиксированный авансовый платеж по НДФЛ за такого работника. Это надо сделать до срока, с которого начинает действовать разрешение на работу.

В платежке надо указать такой текст: «Налог на доходы физических лиц в виде фиксированного авансового платежа».

Напомним, такой НДФЛ не входит в ЕНП, для него действует отдельный КБК.

Размер платежа – 1 200 рублей, увеличенные на коэффициент-дефлятор.

Оператором целевого набора иностранцев будет специально созданная публично-правовая компания.