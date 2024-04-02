НДФЛ

В 2024 году вкладчикам впервые необходимо уплатить НДФЛ с процентов по вкладам. Плательщики негодуют

ФНС в 2024 году разошлет уведомления на НДФЛ с процентов по вкладам в банках за 2023 год.
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Не облагаются налогом доходы по счетам эскроу и вкладам в рублях со ставкой не более 1% в течение всего года.

Декларировать доходы по вкладам не надо, так как налоговики сами рассчитают сумму налога по итогам года на основании сведений, полученных от банков до 1 февраля 2024 года. Эти сведения уже отражены в личном кабинете.

Подписчики «Клерка» в нашем сообществе Вконтакте уже активно обсуждают, насколько вообще справедлив налог на вклады, не нарушается ли тайна вкладов и какая сумма дохода будет облагаться налогом. Присоединяйтесь и вы!

Необлагаемый доход за 2023 год: 1 млн рублей х 15% = 150 000 рублей.

Таким образом, налогом будет облагаться только сумма процентов по всем вкладам за 2023 год, которая превышает 150 000 рублей.

Сумма налога будет указана в налоговом уведомлении, которое поступит налогоплательщикам во втором полугодии 2024 года, сообщают налоговики.

Уплатить налог надо не позднее 1 декабря 2024 года.

Так комментирует налоговое новшество один из наших подписчиков:

«Тайны вкладов совсем не будет. По исчисленному налогу легко рассчитать сумму вкладов.»

Поделиться своими соображениями вы можете в нашем сообществе «Клерка» Вконтакте. Вперед!

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