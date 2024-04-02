Продажи автомобилей в России выросли в два раза

Продажи легковых автомобилей в РФ выросли в два раза в первом квартале 2024 года. Спрос спровоцировала новая схема оплаты утильсбора.

В первом квартале 2024 года продажи легковых автомобилей в России выросли в два раза по сравнению с январем—мартом 2023 года и превысили показатель 2021-го, сообщает РБК.

Суммарно за первые три месяца 2024-го, по подсчетам РБК на основе информации «Автостата» и с учетом мартовской статистики регистраций, было продано уже около 356 тыс. легковых автомобилей. Для сравнения: в первом квартале 2023-го этот показатель был на уровне 171,3 тыс. легковых машин, сообщал «Автостат», в 2022-м — 227,3 тыс., в 2021-м — 349,8 тыс.

По итогам первых двух месяцев отечественная Lada занимала лидирующие позиции на рынке продаж, на долю которой приходилось около 28% продаж. Лидером среди иномарок в феврале впервые стал китайский бренд Geely — 12,26 тыс. проданных машин в феврале.

Одной из главных причин роста продаж является новая схема расчета утильсбора, начавшая действовать с апреля 2024 года, что спровоцировало активные покупки в начале года из-за ожидаемого подорожания автомобилей.