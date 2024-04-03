Налоговики рассказали, как быстро перейти на электронный документооборот

Налоговики на своем сайте прописали сценарии по внедрению электронного документооборота.
Есть 2 сценария: быстры и комплексный. Расскажем про быстрый способ.
При быстром сценарии срок перехода составляет не более 4-х недель. Он подходит для компаний малого и среднего бизнеса с объемом менее 10 000 документов в год. Всего процесс внедрения занимает 5 шагов:
Надо выбрать оператора электронного документооборота. И в
ыбрать подходящий тариф по обмену документами.
Оформить заявку на подключение к оператору.
Сформировать перечень документов для перевода на обмен в электронной форме. Определить круг лиц, уполномоченных подписывать документы.
Получить электронную подпись в аккредитованном удостоверяющем центре и приобрести средство криптографической защиты информации.
Настроить доступ пользователей в систему оператора электронного документооборота.
Провести тестовый обмен документами с контрагентами. Обучить сотрудников.
Известить контрагентов о переходе на электронный документооборот.
Заключить с контрагентами Соглашение об использовании электронного документооборота.
Разобраться, почему компаниям важно перейти на цифровой документооборот, а также обсудить свои опасения при внедрении СЭД вы можете на бесплатном вебинаре Внедрение системы электронного документооборота: разрушаем мифы и стереотипы.
Спикер вебинара Мария Чигарина, менеджер по развитию продуктов LANIT Document Management, расскажет:
Почему небольшим компаниям важно переходить на цифровой документооборот и как понять, что это время пришло именно для вашего бизнеса.
ТОП проблем, с которыми могут столкнуться компании при работе с электронными документами.
Какие основные страхи и предубеждения мешают переходу на новые системы работы с документами, и как с ними справиться.
Как выбрать подходящую систему электронного документооборота и не переплатить за ненужные функции.
Реальные истории внедрения систем электронного документооборота для небольших компаний.
Ответы на ваши вопросы.
Ждем вас на вебинар 4 апреля в 11:00 мск! После обучения вы получите сертификат, который подтвердит, что вы прослушали лекцию на вебинаре и являетесь обладателем новых знаний.
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