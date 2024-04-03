Налоговики рассказали, как быстро перейти на электронный документооборот

ФНС объяснила, как компаниям быстро и эффективно внедрить у себя электронный документооборот независимо от отрасли деятельности организации.

Налоговики на своем сайте прописали сценарии по внедрению электронного документооборота.

Есть 2 сценария: быстры и комплексный. Расскажем про быстрый способ.

При быстром сценарии срок перехода составляет не более 4-х недель. Он подходит для компаний малого и среднего бизнеса с объемом менее 10 000 документов в год. Всего процесс внедрения занимает 5 шагов:

Надо выбрать оператора электронного документооборота. И в ыбрать подходящий тариф по обмену документами. Оформить заявку на подключение к оператору. Сформировать перечень документов для перевода на обмен в электронной форме. Определить круг лиц, уполномоченных подписывать документы. Получить электронную подпись в аккредитованном удостоверяющем центре и приобрести средство криптографической защиты информации. Настроить доступ пользователей в систему оператора электронного документооборота. Провести тестовый обмен документами с контрагентами. Обучить сотрудников. Известить контрагентов о переходе на электронный документооборот. Заключить с контрагентами Соглашение об использовании электронного документооборота.

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