Рейтинг образовательной организации будет зависеть в том числе от зарплат ее выпускников

Президент утвердил перечень поручений по реализации своего послания Федеральному Собранию, состоявшегося 29 февраля 2024 года. В том числе по кадрам и их образованию, зарплате.

Глава государства поручил правительству разработать национальный проект «Кадры», предусматривающий в том числе утверждение методики формирования национальных рейтингов профессиональных образовательных организаций и вузов.

Эффективность их деятельности будут оценивать по показателям, отражающим востребованность их выпускников на рынке труда, в том числе уровень трудоустройства и заработной платы выпускников.

Ответственным за это назначен М. Мишустин. Соответствующий доклад он должен подготовить до 1 сентября 2024 года.