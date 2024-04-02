Рейтинг образовательной организации будет зависеть в том числе от зарплат ее выпускников

Глава государства поручил правительству разработать национальный проект «Кадры», предусматривающий в том числе утверждение методики формирования национальных рейтингов профессиональных образовательных организаций и вузов.
Эффективность их деятельности будут оценивать по показателям, отражающим востребованность их выпускников на рынке труда, в том числе уровень трудоустройства и заработной платы выпускников.
Ответственным за это назначен М. Мишустин. Соответствующий доклад он должен подготовить до 1 сентября 2024 года.
Комментарии5
А для чего нужен рейтинг ПТУ и ВУЗов?
Где-то мне попалось несколько лет назад, что во Франции рейтинг учебных заведений для себя ведут банки. И чем выше рейтинг универа, куда поступил студент, тем проще и дешевле ему получить в банке кредит на обучение в нём.
В нашей стране так не получится. Самые дорогие и труднодоступные будут кредиты в пединституты. Хотя туда, наверное,и на бюджет еще возможно поступить.
Технически в базовые рейтинги входит уровень востребованности кадров, а уровень зарплаты далеко не везде учитывается, так что идея-то неплохая