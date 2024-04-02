Скоро цифровые платформы будут во всех ключевых отраслях экономики, соцсферы и госуправления

Президент утвердил перечень поручений по реализации своего послания Федеральному Собранию, которое прошло 29 февраля 2024 года. В том числе они касаются экономики данных и цифровой трансформации.

Правительству поручено разработать нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Он предусматривает:

темп роста в 2025-2030 годах инвестиций в отечественные решения в сфере информационных технологий вдвое выше темпа роста валового внутреннего продукта (ВВП);

формирование к 2030 году цифровых платформ во всех ключевых отраслях экономики и социальной сферы, а также госуправления;

поддержку компаний и стартапов , разрабатывающих и производящих оборудование для хранения и обработки данных, а также создающих программное обеспечение;

повышение доли предоставляемых массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде в проактивном режиме с использованием в том числе технологий искусственного интеллекта в общем объеме таких услуг;

увеличение к 2030 году совокупной мощности отечественных суперкомпьютеров не менее чем в 10 раз ;

возможность качественного высокоскоростного доступа к интернету к 2030 году не менее 97 процентов домохозяйств, в том числе на основе сетей и инфраструктуры спутниковой и мобильной связи.

В 2025 – 2030 годах на это будет выделено не менее 700 млрд рублей из федерального бюджета.

Ответственным за исполнение назначен М. Мишустин. Соответствующий доклад он должен подготовить до 1 сентября 2024 года.