Налоговики выявляют ошибки в уведомлениях с помощью контрольных соотношений

Минюст зарегистрировал приказ ФНС с перечнем контрольных соотношений, по которым определяют нарушения порядка заполнения уведомления по ЕНП.

Об этом документе мы рассказывали тут.

С их помощью налоговики будут выявлять ошибки в уведомлении, при наличии которых оно будет считаться непредставленным полностью или в части.

Компании или предпринимателю будет направлена соответствующая информация, после чего они должны устранить выявленные ошибки и направить уведомление с правильными данными.

Для минимизации возможных ошибок ФНС рекомендует налогоплательщикам реализовать эти контрольные соотношения в своей учетной системе.

Это позволит проверять сформированные уведомления перед отправкой в ИФНС.