Налоговики выявляют ошибки в уведомлениях с помощью контрольных соотношений

Об этом документе мы рассказывали тут.
С их помощью налоговики будут выявлять ошибки в уведомлении, при наличии которых оно будет считаться непредставленным полностью или в части.
Компании или предпринимателю будет направлена соответствующая информация, после чего они должны устранить выявленные ошибки и направить уведомление с правильными данными.
Для минимизации возможных ошибок ФНС рекомендует налогоплательщикам реализовать эти контрольные соотношения в своей учетной системе.
Это позволит проверять сформированные уведомления перед отправкой в ИФНС.
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