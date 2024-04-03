Уведомление по ЕНП

Налоговики выявляют ошибки в уведомлениях с помощью контрольных соотношений

Минюст зарегистрировал приказ ФНС с перечнем контрольных соотношений, по которым определяют нарушения порядка заполнения уведомления по ЕНП.

Об этом документе мы рассказывали тут.

С их помощью налоговики будут выявлять ошибки в уведомлении, при наличии которых оно будет считаться непредставленным полностью или в части.

Компании или предпринимателю будет направлена соответствующая информация, после чего они должны устранить выявленные ошибки и направить уведомление с правильными данными.

Для минимизации возможных ошибок ФНС рекомендует налогоплательщикам реализовать эти контрольные соотношения в своей учетной системе.

Это позволит проверять сформированные уведомления перед отправкой в ИФНС.

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