Путин: по роботизации через 6 лет Россия должна войти в 25 ведущих стран мира

Президент утвердил перечень поручений по реализации своего послания Федеральному Собранию, состоявшегося 29 февраля 2024 года. Они касаются в том числе вопросов обеспечения технологического суверенитета.

Правительству в целях обеспечения технологического суверенитета поручено, в частности, при формировании нацпроекта технологического суверенитета в сфере средств производства и автоматизации предусмотреть достижение ключевого показателя – вхождение России по итогам 2030 года в число 25 ведущих стран мира по показателю плотности роботизации.

Будут новые нацпроекты технологического суверенитета, касающиеся сбережения здоровья граждан, продовольственной безопасности, беспилотных авиасистем, средств производства и автоматизации, транспортной мобильности (вкл. автономные транспортные средства), экономики данных и цифровой трансформации государства, новых материалов и химии, перспективных космических технологий и сервисов, новых энергетических технологий (в т. ч. атомных).

Заложены мероприятия:

по разработке и серийному производству соответствующей высоколокализованной продукции, созданной на основе собственных линий разработки;

обеспечению долгосрочного спроса на нее;

проведению исследований и разработок в отношении необходимых технологий;

оптимизации систем сертификации;

подготовке кадров ;

международному сотрудничеству;

снятию административных ограничений для развития соответствующих направлений.

Ответственным за это назначен М. Мишустин. Соответствующий доклад он должен подготовить до 1 сентября 2024 года.