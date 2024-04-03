Ведение бизнеса

От помощника бухгалтера до финансового директора крупного холдинга. Где деньги?

Управляющий партнер ГРУППЫ БАЛАНС Елена Межуева пообщалась с финансовым директором крупного холдинга и затронула ряд важнейших для бизнеса вопросов.
64 34

Елена Межуева — управляющий партнер ГРУППЫ БАЛАНС пообщалась с финдиректором крупного холдинга Наталией Забавиной.

В ходе интервью затронуты следующие вопросы и аспекты:

  • Секрет успешного бизнеса — учет и контроль

  • Прибыль — это не только деньги в тумбочке.

  • Задача финансиста — понимать физический смысл, который стоит за цифрами.

  • Финансисту все равно, что считать.

  • Система мотивации для финансового директора. 

  • МСФО вместо управленки. 

  • На определенном этапе карьеры наступает новая потребность — коммуникация.

  • Привлечение внешних консультантов заменяет еще одно образование.

  • Где деньги?

Это и много другое в новом выпуске подкаста Баланс в Бизнесе. Приятного просмотра!

Подборка всех интервью уже в нашем телеграм-канале.

Реклама: АО «ГРУППА БАЛАНС», ИНН 9709097013, erid: LjN8KA5aC

Начать дискуссию

Проверки

К 2025 году контроль и надзор заменят на профилактические мероприятия, где это возможно

Президент утвердил перечень поручений по реализации своего послания Федеральному Собранию 29 февраля 2024 года, в том числе по контрольно-надзорной деятельности.

9

Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Самозанятые

Бизнес боится работать с самозанятыми. Откуда ноги растут? Опрос

Надеемся, все в курсе, откуда паника. Бизнес, который только приспособился к сотрудничеству с самозанятыми и нашел в этом большую выгоду (как и сами исполнители), узнает, что создаются межведомственные комиссии по нелегальной занятости. И одна из их целей — проверки по самозанятым. Причем, критерии такие, что попадает под них даже мелкий бизнес.

Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру
26
Трудовое право

Работодателям запретили увольнять вдов участников СВО

В течение 1 года нельзя будет уволить по инициативе работодателя сотрудницу, муж которой погиб в ходе специальной военной операции.

37

Календарь вебинаров

10
Лучшие спикеры, новый каждый день
КСК ГРУПП
Дробление бизнеса

Признаки дробления бизнеса: как избежать претензий со стороны ФНС

Стремление сэкономить на налогах свойственно любому предпринимателю, и легальная оптимизация законом не запрещается. Однако попытки искусственно раздробить бизнес для получения необоснованной выгоды обязательно привлекут внимание инспекторов. Разберемся, как делить нельзя и по каким критериям ФНС вычисляет нарушения.

Признаки дробления бизнеса: как избежать претензий со стороны ФНС
39
ДЕЛОВОЕ СЛОВО
Карьера бухгалтера

Смена профессии: как бухгалтеру найти новую работу

Бухгалтер — одна из самых востребованных профессий в мире, но и одна из самых напряженных. Работа бухгалтера требует высокой ответственности, точности и внимательности. Однако, даже самые опытные бухгалтеры могут столкнуться с выгоранием на работе. 

Смена профессии: как бухгалтеру найти новую работу
44
Самозанятые

Как снизить риски при сотрудничестве с самозанятыми и ИП

Многие компании, пытаясь снизить налоговую нагрузку, часто используют способы оптимизации зарплатных налогов. Но ФНС следит за этими схемами.

63

Онлайн-курсы

47
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Александр Андрианов
Счета-фактуры

Порядок заполнения счета-фактуры при реализации автомобиля, в состав которого входит имущество, подлежащее прослеживаемости

Обязана ли организация при продаже автомобиля со встроенным холодильником оформить счет-фактуру с заполнением дополнительного реквизита прослеживаемого товара, находящегося в составе реализуемого транспортного средства?

8
Налоговая помощь
Судебная практика по налоговым спорам

Может ли друг оказаться вдруг...или о формальном контрагенте первого звена

Судебная практика дает множество примеров самых разнообразных попыток налоговых органов пополнить бюджет. Особенно это касается споров, связанных с фирмами-однодневками.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
2
60
Переход на ЭДО

Налоговики рассказали, как быстро перейти на электронный документооборот

ФНС объяснила, как компаниям быстро и эффективно внедрить у себя электронный документооборот независимо от отрасли деятельности организации.

73
«Мои самозанятые»
Трудовые отношения

Оформление сотен внештатных исполнителей на сезонные работы — рассказываем, какие есть особенности и на что обратить внимание

В течение года у многих компаний ни раз возникает потребность привлекать исполнителей на сезонные работы. Связано это со спецификой труда, климатическими ограничениями и особенностями той или иной отрасли. Для каждой из сторон высокий сезон несет свои преимущества и риски. В этой статье разбираем возможности такого сотрудничества и рассказываем, как правильно его оформить. 

Оформление сотен внештатных исполнителей на сезонные работы — рассказываем, какие есть особенности и на что обратить внимание
34
Информационные технологии

Путин: по роботизации через 6 лет Россия должна войти в 25 ведущих стран мира

Президент утвердил перечень поручений по реализации своего послания Федеральному Собранию, состоявшегося 29 февраля 2024 года. Они касаются в том числе вопросов обеспечения технологического суверенитета.

34
Банки

Банк Точка запустил опцию B2B-переводов через СБП и говорит, что это всегда быстро и снижает ошибки

Благодаря опции, через Систему быстрых платежей (СБП) компании и предприниматели смогут быстро и удобно перечислять деньги другим компаниям через интернет-банк. Ограничений по банкам получателя нет.

43

Разборы законов

1 231
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Ведение бизнеса

От помощника бухгалтера до финансового директора крупного холдинга. Где деньги?

Управляющий партнер ГРУППЫ БАЛАНС Елена Межуева пообщалась с финансовым директором крупного холдинга и затронула ряд важнейших для бизнеса вопросов.

64
Законопроекты

ФНС могут наделить функцией надзора за Советом цифровых платформ

Федеральную налоговую службу хотят наделить функцией госнадзора за деятельностью Совета цифровых платформ, который де-факто может стать регулятором рынка платформенной занятости.

34
Ипотека

Льготную ипотеку для семей с детьми продлят до 2030 года

Президент утвердил перечень поручений по реализации своего послания Федеральному Собранию, состоявшегося 29 февраля 2024 года. Они затрагивают и действие льготной ипотечной программы для семей, имеющих детей.

59
Бухгалтерское Дело
Бухгалтерский аутсорсинг

Ценообразование как ключевая точка роста бухгалтерского бизнеса

В практике работы бухгалтерских компаний, особенно на начальных стадиях развития, нередко случаются ситуации, когда приходится работать по низким ценам, которые не отражают в полной мере степень трудоемкости работ по клиенту.

Ценообразование как ключевая точка роста бухгалтерского бизнеса
51
Общество

Продажи автомобилей в России выросли в 2 раза

Продажи легковых автомобилей в РФ выросли в 2 раза в первом квартале 2024 года. Спрос спровоцировала новая схема оплаты утилизационного сбора.

57
Информационные технологии

Скоро цифровые платформы будут во всех ключевых отраслях экономики, соцсферы и госуправления

Президент утвердил перечень поручений по реализации своего послания Федеральному Собранию, которое прошло 29 февраля 2024 года. В том числе они касаются экономики данных и цифровой трансформации.

2
55

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Банки

«Сбер» отменит все ограничения на размер кешбэка

«Сбер» изменит программу лояльности: все условия, которые влияли на размер получаемого бонусного кешбэка, будут отменены.

8
198

Интересные материалы

Декларация по налогу на прибыль

Как заполнить строки по авансам в декларации по налогу на прибыль за 1 квартал

В строках 210, 220, 230 листа 02 декларации по налогу на прибыль указывают ранее начисленные авансовые платежи, а в строках 290, 300, 310 – ежемесячные авансы на следующий квартал.

76