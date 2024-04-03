От помощника бухгалтера до финансового директора крупного холдинга. Где деньги?

Елена Межуева — управляющий партнер ГРУППЫ БАЛАНС пообщалась с финдиректором крупного холдинга Наталией Забавиной.
В ходе интервью затронуты следующие вопросы и аспекты:
Секрет успешного бизнеса — учет и контроль.
Прибыль — это не только деньги в тумбочке.
Задача финансиста — понимать физический смысл, который стоит за цифрами.
Финансисту все равно, что считать.
Система мотивации для финансового директора.
МСФО вместо управленки.
На определенном этапе карьеры наступает новая потребность — коммуникация.
Привлечение внешних консультантов заменяет еще одно образование.
Где деньги?
Это и много другое в новом выпуске подкаста Баланс в Бизнесе. Приятного просмотра!
Подборка всех интервью уже в нашем телеграм-канале.
Реклама: АО «ГРУППА БАЛАНС», ИНН 9709097013, erid: LjN8KA5aC
Начать дискуссию