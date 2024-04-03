Банк Точка запустил опцию B2B-переводов через СБП и говорит, что это всегда быстро и снижает ошибки

Благодаря опции, через Систему быстрых платежей (СБП) компании и предприниматели смогут быстро и удобно перечислять деньги другим компаниям через интернет-банк. Ограничений по банкам получателя нет.

В распоряжение «Клерка» поступил пресс-релиз банка Точка, согласно которому новый инструмент работает на базе собственной банковской лицензии Точки.

СБП — это инновационная технология, которая позволяет совершать мгновенные платежи в любое время суток. Для предпринимателей — это возможность оплачивать счета поставщикам, проводить взаиморасчеты с контрагентами и другие финансовые операции моментально и без задержек.

Комментирует системный аналитик направления «Интеграционные банковские сервисы» в Точке Данила Тропин:

«Переводы по СБП — это, в первую очередь, всегда быстро. Платежи по реквизитам могут идти несколько часов, а по СБП деньги сразу будут доступны получателю, даже несмотря на разницу в часовых поясах и время суток. Такие мгновенные переводы могут обеспечить непрерывность бизнес-процессов. Важно, что B2B-операции по СБП помогают снизить количество ошибок при заполнении платежа: получатель может заполнить все данные за плательщика, а плательщику будет достаточно только проверить их.»

Чтобы провести платёж по СБП, клиент-получатель должен через свой интернет-банк сгенерировать платежную ссылку или изображение в виде QR-кода. После он отдает эту ссылку или QR-код плательщику.

Клиент Точки либо сканирует куар-код через банковское приложение, либо на сайте кликает по банку, которым хочет оплатить.

Минимальная сумма перевода — 1 рубль, максимальная — 1 млн рублей за одну операцию.

Ограничений по банкам получателя нет.