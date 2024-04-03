Путин: нужно обновить подходы к миграционной политике

По словам президента, необходимо обеспечить интересы и безопасность государства и общества, сохранить межнациональный мир. В Россию должны приезжать те, кто уважает ее традиции, историю, язык. Это должно быть главным принципом.

Нужно кардинально обновить подходы к миграционной политике. Необходимы современные цифровые электронные базы биометрических данных. Те, что сейчас работают, их, судя по всему, недостаточно. Они не позволяют в полном объеме купировать риски, рецидивы незаконной миграции. При этом наши соотечественники, у которых предки выросли в самых что ни на есть центральных регионах нашей страны, гражданство порой не могут получить годами, — процитировали главу государства РИА Новости.

Президент поручил Министерству внутренних дел и другим правоохранительным органам и спецслужбам совместно с правительством и администрацией президента все эти вопросы комплексно и детально проработать и представить перечень первоочередных решений.