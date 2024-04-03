Миграционный учет

Путин: нужно обновить подходы к миграционной политике

В России нужно обновить подходы к миграционной политике. Заявил президент на коллегии МВД.
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По словам президента, необходимо обеспечить интересы и безопасность государства и общества, сохранить межнациональный мир. В Россию должны приезжать те, кто уважает ее традиции, историю, язык. Это должно быть главным принципом.

Нужно кардинально обновить подходы к миграционной политике. Необходимы современные цифровые электронные базы биометрических данных. Те, что сейчас работают, их, судя по всему, недостаточно. Они не позволяют в полном объеме купировать риски, рецидивы незаконной миграции. При этом наши соотечественники, у которых предки выросли в самых что ни на есть центральных регионах нашей страны, гражданство порой не могут получить годами, — процитировали главу государства РИА Новости.

Президент поручил Министерству внутренних дел и другим правоохранительным органам и спецслужбам совместно с правительством и администрацией президента все эти вопросы комплексно и детально проработать и представить перечень первоочередных решений.

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Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
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ФНС дала новые разъяснения о дарении квартиры между родственниками и подсказала кейс для оптимизации
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Лучшие спикеры, новый каждый день
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Электронные подписи

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Электронная подпись физлица позволяет дистанционно подписывать документы в цифровой форме. Сегодня достаточно пары кликов с любого мобильного устройства, чтобы выразить свое согласие, акцептовать предложение контрагента и заключить сделку.

Как подписать документ с физлицом по СМС: без установки приложений и личных встреч
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Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
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Уведомление по ЕНП

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Ежедневно в телеграм-чат «Красный уголок бухгалтера» поступает лавина вопросов. Выбираем самый злободневный и публикуем вместе с ответами коллег и экспертов.

КУБ дня. Про уведомление по НДФЛ
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Онлайн-курсы

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Опытом делятся эксперты-практики, без воды
МКПЦН-Консультант
Воинский учет

Воинский учет — что нужно знать работодателю при трудоустройстве уклониста

Представление документов воинского учета соискателями — военнообязанными и подлежащими призыву на военную службу (призывниками) является обязательным для заключения трудового договора.

Воинский учет — что нужно знать работодателю при трудоустройстве уклониста
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Транспортный налог

Еще больше моделей авто будут облагаться повышенным транспортным налогом

Минпромторг опубликовал новый перечень дорогостоящих автомобилей стоимостью от 10 млн рублей для расчета транспортного налога с повышающим коэффициентом.

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VISA-RUSSIAN
Общество

Как получить туристическую визу в Россию для иностранца

Процедура получения туристической визы в Россию — это важная часть планирования путешествия для иностранных граждан, желающих посетить нашу удивительную страну в качестве туристов. Этот процесс требует внимательной подготовки и предоставления определенного набора документов для получения разрешения на въезд.

Как получить туристическую визу в Россию для иностранца
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Консоль.Про
Самозанятые

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Может случиться такая ситуация: у вас есть договор с самозанятым, он оказал услугу, вы перевели оплату и даже получили чек. Но после исполнитель аннулировал его и не заплатил по нему налог.

Что делать, если самозанятый аннулировал чек
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Миграционный учет

Путин: нужно обновить подходы к миграционной политике

В России нужно обновить подходы к миграционной политике. Заявил президент на коллегии МВД.

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Модульбанк
Воинский учет

Модульбанк обновил услугу по постановке и ведению воинского учета в компании

Модульбанк актуализировал услугу по постановке воинского учета в компании в связи со свежими требованиями законодательства и повсеместным введением электронных повесток.

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Разборы законов

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Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Самозанятые

❓ ФНС советует компаниям нанимать сотрудников, а не самозанятых. Бухгалтеры: зачем тогда нужны самозанятые?

Налоговики дали несколько рекомендаций компаниям, которые привлекают к сотрудничеству самозанятых. Некоторые из них вызывают вопросы у бухгалтеров.

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Проверки

К 2025 году контроль и надзор заменят на профилактические мероприятия, где это возможно

Президент утвердил перечень поручений по реализации своего послания Федеральному Собранию 29 февраля 2024 года, в том числе по контрольно-надзорной деятельности.

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Самозанятые

Бизнес боится работать с самозанятыми. Откуда ноги растут? Опрос

Надеемся, все в курсе, откуда паника. Бизнес, который только приспособился к сотрудничеству с самозанятыми и нашел в этом большую выгоду (как и сами исполнители), узнает, что создаются межведомственные комиссии по нелегальной занятости. И одна из их целей — проверки по самозанятым. Причем, критерии такие, что попадает под них даже мелкий бизнес.

Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру
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ЕНП (единый налоговый платеж)

📍 Утвердили контрольные соотношения для всех деклараций, и ошибки не проведут на ЕНС. Эксперт: есть вероятность усугубления проблем со сверкой

Если в декларации по НДС, УСН, налогу на прибыль, 6-НДФЛ нарушены контрольные соотношения, то начисление на ЕНС по ней не сформируется.

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Трудовое право

Работодателям запретили увольнять вдов участников СВО

В течение 1 года нельзя будет уволить по инициативе работодателя сотрудницу, муж которой погиб в ходе специальной военной операции.

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КСК ГРУПП
Дробление бизнеса

Признаки дробления бизнеса: как избежать претензий со стороны ФНС

Стремление сэкономить на налогах свойственно любому предпринимателю, и легальная оптимизация законом не запрещается. Однако попытки искусственно раздробить бизнес для получения необоснованной выгоды обязательно привлекут внимание инспекторов. Разберемся, как делить нельзя и по каким критериям ФНС вычисляет нарушения.

Признаки дробления бизнеса: как избежать претензий со стороны ФНС
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Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
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Карьера бухгалтера

Смена профессии: как бухгалтеру найти новую работу

Бухгалтер — одна из самых востребованных профессий в мире, но и одна из самых напряженных. Работа бухгалтера требует высокой ответственности, точности и внимательности. Однако, даже самые опытные бухгалтеры могут столкнуться с выгоранием на работе. 

Смена профессии: как бухгалтеру найти новую работу
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Как снизить риски при сотрудничестве с самозанятыми и ИП

Многие компании, пытаясь снизить налоговую нагрузку, часто используют способы оптимизации зарплатных налогов. Но ФНС следит за этими схемами.

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