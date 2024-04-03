ФАС начала проверку крупнейших торговых сетей из-за цен на яйца

Антимонопольная служба продолжает анализ ценообразования на куриные яйца по всей товаропроводящей цепочке. Сейчас ФАС проверяет крупнейшие торговые сети, включая «Магнит», «Пятерочку» и другие.

Ранее ведомство проверило производителей куриных яиц. Сегодня служба в ряде регионов страны вышла на проверки торговых сетей. Об этом ФАС сообщает на своем сайте.

Проверки пройдут в регионах у таких ретейлеров, как «Перекресток», «Магнит», «Дикси», «Пятерочка», «Лента», «О'Кей», Metro, «Ашан» и другие.

Проверки проводятся на предмет заключения антиконкурентных соглашений между торговыми сетями, которые могли привести к росту стоимости социально значимого товара. В том числе проверяются цены на куриные яйца при закупках по долгосрочным договорам и на тендерах, информация об объемах закупки и реализации, — объяснили в ФАС.

ФАС напоминает, что вне зависимости от рыночной ситуации участники всей товаропроводящей цепочки должны придерживаться ответственного, социально ориентированного поведения и не допускать необоснованного повышения цен на товары. В случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства служба незамедлительно примет меры.