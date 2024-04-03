💃 Новый онлайн-курс «ОСНО: налоговая и бухгалтерская отчетность», чтобы сдавать отчетность без страха и ошибок

Всего за 1 месяц вы научитесь составлять отчеты любой сложности быстро и без ошибок по правилам 2024 года.

Мы приготовили для вас сюрприз! Пока все шутили, мы допиливали новый онлайн-курс, который будет полезен каждому бухгалтеру — «ОСНО: налоговая и бухгалтерская отчетность».

Программу разработали эксперты «Клерка» — кандидаты экономических наук, консультанты по управлению, ведению налогового и бухгалтерского учета с многолетним практическим опытом работы!

За месяц вы узнаете, как правильно составлять отчетность по налогу на прибыль, НДС, налогу на имущество организаций, НДФЛ и страховым взносам, разберетесь во всех изменениях законодательства в учете, отчетности и налогах, а также научитесь работать по всем ФСБУ.

Вы отработаете навыки заполнения и сдачи отчетности, получите реальный опыт и знания, которые помогут вам работать с отчетами любой сложности уверенно и без страха.

Сейчас вы можете купить онлайн-курс по специальной цене за 4900 рублей вместо 15 990 рублей!

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После прохождения курса вы получите официальный сертификат от Центра обучения «Клерка», который сможете показать работодателю.