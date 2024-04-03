Если в декларации нарушены контрольные соотношения по ЕНС: что делать

На днях вышли контрольные соотношения для всех деклараций в целях отражения начислений на ЕНС. Если они нарушены, начисление на ЕНС сразу не сформируется. Нужно ждать окончания камералки.

Про новые контрольные соотношения мы писали тут.

Правила формирования налоговой обязанности на ЕНС описаны в статье 11.3 НК.

Согласно пп. 1 п. 5 ст. 11.3 НК, если декларация не соответствует специальным контрольным соотношениям, начисление по ним пройдет на ЕНС в одну из дат:

со дня вступления в силу решения ИФНС по результатам камеральной проверки;

в течение 10 дней со дня окончания камералки;

со дня, следующего за днем завершения камеральной проверки, если не были выявлены нарушения НК.

Контрольные соотношения для деклараций утверждены приказом ФНС от 29.02.2024 № ЕД-7-3/164@. Они применяются с 1 мая.

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