ЕНП (единый налоговый платеж)

Если в декларации нарушены контрольные соотношения по ЕНС: что делать

На днях вышли контрольные соотношения для всех деклараций в целях отражения начислений на ЕНС. Если они нарушены, начисление на ЕНС сразу не сформируется. Нужно ждать окончания камералки.
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Про новые контрольные соотношения мы писали тут.

Правила формирования налоговой обязанности на ЕНС описаны в статье 11.3 НК.

Согласно пп. 1 п. 5 ст. 11.3 НК, если декларация не соответствует специальным контрольным соотношениям, начисление по ним пройдет на ЕНС в одну из дат:

  • со дня вступления в силу решения ИФНС по результатам камеральной проверки;

  • в течение 10 дней со дня окончания камералки;

  • со дня, следующего за днем завершения камеральной проверки, если не были выявлены нарушения НК.

Контрольные соотношения для деклараций утверждены приказом ФНС от 29.02.2024 № ЕД-7-3/164@. Они применяются с 1 мая.

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