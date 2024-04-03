Если в декларации нарушены контрольные соотношения по ЕНС: что делать

Про новые контрольные соотношения мы писали тут.
Правила формирования налоговой обязанности на ЕНС описаны в статье 11.3 НК.
Согласно пп. 1 п. 5 ст. 11.3 НК, если декларация не соответствует специальным контрольным соотношениям, начисление по ним пройдет на ЕНС в одну из дат:
со дня вступления в силу решения ИФНС по результатам камеральной проверки;
в течение 10 дней со дня окончания камералки;
со дня, следующего за днем завершения камеральной проверки, если не были выявлены нарушения НК.
Контрольные соотношения для деклараций утверждены приказом ФНС от 29.02.2024 № ЕД-7-3/164@. Они применяются с 1 мая.
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