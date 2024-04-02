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📍 Утвердили контрольные соотношения для всех деклараций. Ошибки не проведут на ЕНС

Если в декларации по НДС, УСН, налогу на прибыль, 6-НДФЛ нарушены контрольные соотношения, то начисление на ЕНС по ней не сформируется.
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Вышел приказ ФНС от 29.02.2024 № ЕД-7-3/164@ с перечнем специальных контрольных соотношений в рамках статьи 11.3 НК.

Напомним, с 1 октября заработало правило, по которому данные из декларации сразу не отразятся на ЕНС, если идет несоответствие контрольным соотношениям (КС). Эти КС должна утверждать ФНС, что она и сделала.

Разработаны КС, в частности, для таких деклараций:

  • по НДС;

  • по налогу на прибыль;

  • по налогу на имущество;

  • 6-НДФЛ;

  • по акцизам;

  • по УСН;

  • по ЕСХН;

  • расчет доходов, выплаченных иностранным организациям;

  • и другие.

Например, в декларации по УСН все строчки разделов 1.1 и 1.2 (020, 040, 050, 070, 080, 100, 110, 120) должны быть больше или равны нулю.

Напомним, если налог идет к уменьшению, то он отражается в строках 050, 080, 110, но не с минусом, а с плюсом.

В 6-НДФЛ тоже проверят, чтобы все суммы в разделе 1 были положительными.

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