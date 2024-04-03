В уведомлении по ЕНП указывают аванс по УСН, уже уменьшенный на взносы

ИП на УСН «доходы» без работников может уменьшить свой авансовый платеж по УСН за 1 квартал 2024 года вплоть до нуля. В этом случае уведомление он вообще не сдает.

Вопросом составления уведомления на аванс по УСН задался участник нашего форума.

У ИП аванс за 1 квартал вышел в сумме 40 000 рублей (без учета уменьшения на взносы). Он рассматривает такие варианты по авансу УСН:

Если сдать уведомление на 40 000 и не платить эту сумму, будет долг на ЕНС. Если сдать уведомление на 40 000 и заплатить эту сумму, а потом в конце года возникнет потребность считать это уплатой взносов, то к тому моменту деньги уже уйдут с ЕНС в бюджет.

Но оба этих варианта неправильные, подсказывают клерки.

Самый оптимальный вариант – это сразу уменьшить аванс на взносы и подать уведомление уже на уменьшенную сумму. Если аванс выходит 40 000 руб., его можно уменьшить на «фиксы» до нуля. Значит, ничего платить и сдавать за 1 квартал не надо.

Потом в декларации по УСН за 2024 год будет так:

строка 130 раздела 2 = строка 140 раздела 2;

строка 020 раздела 1 = 0.

О том, какие уведомления по ЕНП должны сдавать ИП в 2024 году, мы рассказывали тут.

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