В уведомлении по ЕНП указывают аванс по УСН, уже уменьшенный на взносы

Вопросом составления уведомления на аванс по УСН задался участник нашего форума.
У ИП аванс за 1 квартал вышел в сумме 40 000 рублей (без учета уменьшения на взносы). Он рассматривает такие варианты по авансу УСН:
Если сдать уведомление на 40 000 и не платить эту сумму, будет долг на ЕНС.
Если сдать уведомление на 40 000 и заплатить эту сумму, а потом в конце года возникнет потребность считать это уплатой взносов, то к тому моменту деньги уже уйдут с ЕНС в бюджет.
Но оба этих варианта неправильные, подсказывают клерки.
Самый оптимальный вариант – это сразу уменьшить аванс на взносы и подать уведомление уже на уменьшенную сумму. Если аванс выходит 40 000 руб., его можно уменьшить на «фиксы» до нуля. Значит, ничего платить и сдавать за 1 квартал не надо.
Потом в декларации по УСН за 2024 год будет так:
строка 130 раздела 2 = строка 140 раздела 2;
строка 020 раздела 1 = 0.
О том, какие уведомления по ЕНП должны сдавать ИП в 2024 году, мы рассказывали тут.
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Комментарии2
вот сидит же у нас в подкорке, что лучше непременно что-то сдать, чем не сдавать)
никак не привыкнут, что уведомление - это срока 130 минус строка 140, а не просто строка 130