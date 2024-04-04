Грузы станут быстрее пропускать через границу

В законодательстве установят типовое время досмотра грузового транспорта при пропуске через государственную границу России.

Не более 10 минут будет занимать типовое время досмотра грузового транспортного средства на пункте пропуска через государственную границу Российской Федерации.

Решение об этом до 1 июля 2024 года примет кабмин вместе с ФСБ по указанию Путина.