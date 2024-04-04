Грузы станут быстрее пропускать через границу

Не более 10 минут будет занимать типовое время досмотра грузового транспортного средства на пункте пропуска через государственную границу Российской Федерации.
Решение об этом до 1 июля 2024 года примет кабмин вместе с ФСБ по указанию Путина.
Не более 10 минут будет занимать типовое время досмотра грузового транспортного средства на пункте пропуска через государственную границу Российской Федерации.
Решение об этом до 1 июля 2024 года примет кабмин вместе с ФСБ по указанию Путина.
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