Инвесторам в объекты культуры дадут дополнительные меры поддержки

Правительство совместно с исполнительными органами регионов по поручению президента установит механизм сопровождения инвесторов, участвующих в мероприятиях по обеспечению сохранности объектов культурного наследия народов России. Причем на всех этапах проведения таких мероприятий, включая вовлечение объекта в хозяйственный оборот.

Одновременно оптимизируют процедуры вовлечения объектов культурного наследия в хозяйственный оборот.

Какие именно это дополнительные меры поддержки физических и юрлиц, пока не уточняется.

Программа сохранения объектов культнаследия будет действовать до 2045 года.

К 2030 году при участии АО «ДОМ.РФ» власти планируют привести в удовлетворительное состояние не менее 1000 объектов. В 2025-2030 годах на эти цели дополнительно выделят из федерального бюджета не менее 51 млрд рублей.