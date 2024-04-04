Инвестиции

Инвесторам в объекты культуры дадут дополнительные меры поддержки

Физическим и юридическим лицам, принимающим участие в реализации программы сохранения объектов культурного наследия, предоставят дополнительные меры поддержки.
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Правительство совместно с исполнительными органами регионов по поручению президента установит механизм сопровождения инвесторов, участвующих в мероприятиях по обеспечению сохранности объектов культурного наследия народов России. Причем на всех этапах проведения таких мероприятий, включая вовлечение объекта в хозяйственный оборот.

Одновременно оптимизируют процедуры вовлечения объектов культурного наследия в хозяйственный оборот.

Какие именно это дополнительные меры поддержки физических и юрлиц, пока не уточняется.

Программа сохранения объектов культнаследия будет действовать до 2045 года.

К 2030 году при участии АО «ДОМ.РФ» власти планируют привести в удовлетворительное состояние не менее 1000 объектов. В 2025-2030 годах на эти цели дополнительно выделят из федерального бюджета не менее 51 млрд рублей.

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