До 5 апреля надо уплатить НДФЛ. Опрос про платежку

Не забудьте сегодня сдать уведомление на ЕНП по НДФЛ, а послезавтра уплатить налог из него.

Сегодня – последний день сдачи уведомления по ЕНП на НДФЛ за период с 23.03 по 31.03 с кодом периода 21/13. Уплатить этот налог надо до 5 апреля.

Уплата идет на КБК ЕНП. В поле 24 платежного поручения при желании можно сделать расшифровку, что это именно НДФЛ.

Но распределение денег ФНС все равно делает по очередности, прописанной в НК.

На практике некоторые бухгалтеры делают в платежке приписку о конкретных налогах и суммах по ним, которые идут в общей массе ЕНП, а некоторые просто лаконично пишут — «ЕНП».

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