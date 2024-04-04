Правительство доложило о рекордном росте ВВП и главном вызове экономике

3 апреля в Госдуме прошел ежегодный отчет правительства. Мишустин рассказал об итогах работы в 2023 году и основных экономических показателях России.

«В 2023 году ВВП увеличился на 3,6%, что более чем вдвое выше среднего показателя развитых стран», — сообщил Михаил Мишустин.

По оценке Всемирного банка, Россия входит в пятерку крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности. Президент поставил более амбициозную задачу — войти в топ-4 стран, напомнил глава правительства.

Рост экономики стал возможен также благодаря ответственной бюджетной политике. По словам Мишустина, доходы федерального бюджета в 2023 году превысили 29 трлн рублей — это больше аналогичного показателя за 2022 год почти на 5%. Исполнение расходов федерального бюджета в 2023 году приблизилось к 100%, что является лучшим результатом последних лет.

Экономика России становится менее зависимой от сырьевого экспорта: в 2023 году ненефтегазовые доходы выросли на четверть.

Одним из главных вызовов 2023 года стала инфляция. Правительство принимало необходимые меры, тщательно отслеживало ситуацию.

Годовая инфляция хоть и была выше целевых значений, но благодаря взаимодействию с Центральным банком все‑таки существенно замедлилась: до 7,4%, — сообщил глава кабмина.

Все это помогло обеспечить социальные обязательства перед людьми, удалось поддержать экономику и регионы, — добавил Мишустин.

Также правительству удалось пресечь попытки организовать блокаду российской внешней торговли: 77% товарооборота России сегодня приходится на дружественные страны.

Мишустин сделал и ряд других важных заявлений. Например, о запрете российскому бизнесу работать за рубежом и выводе капиталов. Об этом здесь.