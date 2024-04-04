По миграционным изменениям последнее слово будет за правоохранительными органами

3 апреля в ходе ежегодного отчета в Госдуме Мишустин затронул вопросы миграции и миграционной политики.

Глава кабмина отметил, что тему миграции обсуждали и во время консультаций с депутатами в связи с трагедией, которая произошла в «Крокус Сити Холле». Он выразил уверенность в том, что все виновные понесут наказание.

Мишустин подчеркнул, что при подготовке, обсуждении и утверждении всех инициатив, связанных с вопросами миграции, необходимо учитывать позицию правоохранительных органов. Они отвечают за безопасность граждан и государства, именно им предстоит реализовывать принятые меры и отвечать за результат.

Я разделяю ваше желание возмездия, когда речь идет о террористах. С пониманием отношусь к многочисленным предложениям по вопросам миграции в свете недавней трагедии. Стремление принять дополнительные решения понятно и справедливо. Поэтому необходимо вести согласованную работу — только так она будет эффективной, — добавил глава правительства.

Глава кабмина сослался на Путина: как сказал президент, у террористов нет ни национальности, ни вероисповедания. В нашей стране мирно проживают представители многих народностей, многих конфессий. У нас по‑настоящему многонациональное государство.