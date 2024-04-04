Кабмин: предприниматели вкладывают свои ресурсы в нашу страну, и по инвестициям рекорд

Мишустин отчитался о поддержке инвестиций в России и их объеме в ходе ежегодного отчета перед Госдумой.

Важный фактор, который позволил выйти на итоговые цифры в экономике в целом, – это поддержка инвестиций. В прошлом году их объём увеличился примерно на 10%, что является рекордом за последние 12 лет.

Предприниматели вкладывают свои ресурсы в нашу страну. И Правительство предложило разделить риски между государством и бизнесом. На начало текущего года уже подписано 65 соглашений о защите и поощрении капиталовложений на сумму инвестиций порядка 4 трлн рублей. Из них примерно половина – в 2023 году. За время действия механизма бизнес создал около 20 тысяч рабочих мест, — рассказал премьер-министр.

Про рекордный рост ВВП и главном вызове экономике по версии правительства мы писали здесь.