🌿 Что изменится по страховым взносам, какие МЧД надо использовать, как ИП совмещать спецрежимы: разъяснения экспертов

Подготовили для вас обзор разъяснений марта по налоговой теме в виде таблицы в разрезе налогов: по НДФЛ, взносам, НДС, налогу на прибыль и т. д.
В общем порядке такой срок составляет 3 года со дня, когда банк узнал о нарушении обязательства и зафиксировал просрочку. На практике датой отсчета может стать момент окончания договора, предъявления банком требования по кредитным картам, непоступления очередного платежа при согласованном графике.
Представители налогоплательщиков, которые представляют документы в ИФНС в электронном виде, должны перейти на электронные доверенности в машиночитаемом виде. У этой электронной доверенности уже появилось несколько версий. Сейчас нужно использовать 5.02.
Уточнят условия для пониженного тарифа IT-компаний. Закрепят правила расчета взноса 1% у ИП. Ограничат срок для заявления ИП на освобождение от фиксированных взносов.
Самозанятость нельзя совмещать ни с чем, даже если НПД оформлен на физлицо, а параллельно есть ИП на УСН. Также нельзя совмещать ни с одним другим режимом АУСН. Остальные режимы комбинировать можно.
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