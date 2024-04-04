👓 С 2024 года можно получить вычет НДФЛ на обучение супруга. Эксперт: давно пора было узаконить, а отказы в вычетах противоречат Семейному кодексу

По расходам с 2024 года появилась возможность получить социальный налоговый вычет по НДФЛ за расходы не только на свое обучение, но и мужа/жены.

На предыдущие периоды это нововведение не распространяется.

То есть, если вы в 2023 году оплатили обучение вашей жены, то вычет вам не дадут.

Максимальная сумма социального вычета за расходы с 2024 года – составляет 150 000 рублей. То есть можно вернуть себе 19 500 руб.

При этом стоит учитывать, что в эту сумму входят траты не только на обучение – свое и супруга — но и на лечение, фитнес, добровольное медицинское страхование, пенсионное страхование и страхование жизни.

Пример

В 2024 году мужчина оплатил обучение жены на 200 000 руб. и купил себе абонемент в фитнес за 50 000 руб.

Максимальная сумма вычета будет только 150 000 рублей, хотя человек потратил 250 000.

Сумма налога, который вернут из бюджета, составит 19 500 руб.

Чтобы получить вычеты за расходы, понесенные в 2024 году, нужно подать декларацию 3-НДФЛ в 2025 году. Или обратиться в 2024 году в ИФНС с заявлением на получение вычета у работодателя, поясняют налоговики.

Специально для «Клерка» новшество комментирует Белякова Наталья, сотрудник ФКУ «Налог-сервис», самозанятый налоговый бухгалтер:

«Считаю, что данное нововведение давно пора было узаконить, а отказы налоговой по периоду до 2024 года противоречат статье 34 Семейного кодекса. Ведь имущество — равно как и деньги — являются совместно нажитым имуществом, а значит право на возврат возникает как у супруга, так и у супруги в равной степени независимо от того, кто фактически оплатил обучение. Другое дело, если между супругами заключен брачный договор и определен порядок расходования денежных средств в семье. В таком случае: кто платил — того и деньги. Даже если супруги развелись, на мой взгляд, важно сопоставлять дату оплаты за обучение и дату развода. В случае, если дата развода позже даты оплаты, то считаю, что право на вычет сохраняется за супругами в равной части (при условии отсутствия текущих судебных разбирательств по вопросам раздела имущества и т. п.).»

Если поставщик образовательных услуг при наличии технической возможности передаст в ИФНС сведения о расходах, то можно будет получать налоговые вычеты в упрощенном порядке на основании заявления.