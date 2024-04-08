⚡️ Итоги дня: в России ажиотаж на галоши, Ботсвана угрожает Германии слонами, появился новый грипп H5N1

Собрали интересные новости за 4 апреля в кратком дайджесте:
В России ажиотаж на галоши. За месяц спрос на них взлетел на 87%. При этом цена на обувь снизилась на 10%, до 435 рублей.
Президент Ботсваны Масиси пригрозил отправить в Германию 20 тысяч слонов. Так он ответил на предложение немецких властей ограничить импорт охотничьих трофеев. Президент пояснил, что слонов развелось так много, что охота — единственный способ сдерживать их численность.
У Apple произошел глобальный сбой.
Пользователи по всему миру жалуются на работу сервисов Apple. В частности, App Store, Apple Music, TV и TV+.
К 3:00 мск число жалоб значительно снизилось, пик пришелся на 1:30-2:00. Поступают жалобы на работу Microsoft Store.
Золото впервые в истории превысило отметку 2300 долларов за унцию.
Власти Техаса сообщили о случае заболевания человека птичьим гриппом H5N1. Птичий грипп, которым заразился мужчина из Техаса, мутировал и стал легко распространяться, — сообщает Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC).
Великобритания может выйти из состава Европейского суда по правам человека, если это поможет остановить поток нелегальных мигрантов.
В России хотят разрешить использовать западную интеллектуальную собственность без согласия их зарубежных правообладателей. Решения по такому использованию будет принимать специальная комиссия. Режим «параллельного импорта» будет действовать для тех компаний, в которых государство или граждане России владеют более чем 75%.
ФАС заподозрила Apple в нарушении антимонопольного законодательства из-за невозможности использовать в России систему iOS для получения банковских услуг и совершения оплаты. На ней работает только отключенный в России Apple Pay, а Mir Pay, SberPay и другие российские аналоги — нет.
Закрытие бесконтактных платежей для сторонних организаций может свидетельствовать о нарушении закона о защите конкуренции — компания выступает монополистом в этой сфере, полагают в Службе.
Девушка Елена потратила больше ₽43 миллионов на покупки в Wildberries.
Google хочет брать плату за поисковые запросы. Пока только за те, где используется искусственный интеллект.
Блинная «Теремок» ждет туристов. Весь ассортимент заботливо перевели на английский и китайский. Правда, местами напутали иероглифы. Селедку под шубой назвали «селедка под меховым пальто».
Сегодня отмечается Всемирный день крысы. Не забудьте поздравить всех причастных😁.
Какие события этого дня заинтересовали вас больше всего? Обсудим в комментариях!
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