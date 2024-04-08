⚡️ Итоги дня: в России ажиотаж на галоши, Ботсвана угрожает Германии слонами, появился новый грипп H5N1

К 3:00 мск число жалоб значительно снизилось, пик пришелся на 1:30-2:00. Поступают жалобы на работу Microsoft Store.

Пользователи по всему миру жалуются на работу сервисов Apple. В частности, App Store, Apple Music, TV и TV+.

Власти Техаса сообщили о случае заболевания человека птичьим гриппом H5N1. Птичий грипп, которым заразился мужчина из Техаса, мутировал и стал легко распространяться , — сообщает Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

Великобритания может выйти из состава Европейского суда по правам человека, если это поможет остановить поток нелегальных мигрантов.

В России хотят разрешить использовать западную интеллектуальную собственность без согласия их зарубежных правообладателей. Решения по такому использованию будет принимать специальная комиссия. Режим «параллельного импорта» будет действовать для тех компаний, в которых государство или граждане России владеют более чем 75%.

ФАС заподозрила Apple в нарушении антимонопольного законодательства из-за невозможности использовать в России систему iOS для получения банковских услуг и совершения оплаты. На ней работает только отключенный в России Apple Pay, а Mir Pay, SberPay и другие российские аналоги — нет.

Закрытие бесконтактных платежей для сторонних организаций может свидетельствовать о нарушении закона о защите конкуренции — компания выступает монополистом в этой сфере, полагают в Службе.