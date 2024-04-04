«Мегамаркет» займет площади магазинов IKEA в ТЦ «Мега»

Инструменты и калькуляторы для бухгалтера, ИП и директора на каждый день

Собрала для вас самые часто используемые инструменты, калькуляторы, календари и справочники. Возможно, вы даже не знали, что у нас такое есть) Пользуйтесь на здоровье. Кстати, они пригодятся и просто тем, кто хочет проверить расчеты бухгалтера по зарплате или посчитать пени, которые нужно заплатить за просроченный платеж за электричество.