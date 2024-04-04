«Мегамаркет» займет площади магазинов IKEA в ТЦ «Мега»

Речь идет о всех высвобожденных площадях IKEA в 14 торговых центрах в 11 регионах России. Общая площадь составляет 400 743 м².
Сотрудничество «Мега» и «Мегамаркета» позволит привлечь в торговые центры сети новых посетителей, которые пока предпочитают онлайн-покупки, пишет РБК.
Арендуемые площади оборудуют под склады и предложат партнерам для фулфилмента. Также маркетплейс планирует запустить классическую модель ПВЗ в «Мегах»: с выдачей посылок, приемом возвратов и примеркой вещей.
Зоны «Мегамаркета» будут открывать постепенно. В первую очередь, планируется запустить площади в Адыгее, Ростове-на-Дону, Новосибирске, а также два объекта в Москве — Тёплый стан и Белая дача.
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