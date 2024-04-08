В России введут режим параллельного импорта для зарубежных патентов

Правительство создаст комиссию по параллельному импорту для зарубежных патентов, которая будет выдавать разрешения на использование зарубежных продуктов интеллектуальной собственности без согласия их правообладателей.

Власти создадут новый орган в сфере «принудительного лицензирования». Речь идет о подкомиссии по вопросам использования изобретений, полезных моделей и промышленных образцов при правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции.

Эта подкомиссия будет выдавать разрешения на использование зарубежных продуктов интеллектуальной собственности без согласия их правообладателей, пишет РБК.

Выдавать разрешение будут на использование интеллектуальной собственности по заявкам компаний, в которых государство или граждане России владеют долей от 75%, при отказе от самого правообладателя или отсутствии ответа от него. Патентообладатели будут уведомлены в «кратчайший срок» и получат «соразмерную компенсацию». При этом те владельцы патентов, которые отказались предоставлять право использования в связи с западными санкциями, будут получать возмещения на специальный счет типа «О».

Подкомиссия становится «единым окном» для российских компаний, столкнувшихся с необоснованными отказами в доступе к требуемым им патентам и изобретениям.

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