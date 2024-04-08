❗ ИП на АУСН не платит фиксированные взносы, даже если параллельно ведет другую профдеятельность

Например, платить фиксированные взносы кроме ИП должны еще:
адвокаты;
медиаторы;
нотариусы, занимающиеся частной практикой;
арбитражные управляющие;
оценщики;
патентные поверенные.
Но если человек и ИП, и, например, патентный поверенный, платить двойные взносы он не должен. 1% платят со всех доходов от всех видов деятельности за минусом 300 000 руб.
При этом у ИП на АУСН тариф взносов такой:
фиксированные – 0 руб.
с дохода свыше 300 тыс. – 0%.
То есть ИП на АУСН не платят взносы, потому что они у них – нулевые.
Если ИП на АУСН одновременно ведет другую профдеятельность, то у него также будут нулевые взносы.
Такой вывод делает Минфин в письме от 12.01.2024 № 03-15-07/1865.
Между тем напомним, что по закону люди, ведущие профдеятельность — оценщики и т.д. — не вправе применять АУСН.
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