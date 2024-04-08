❗ ИП на АУСН не платит фиксированные взносы, даже если параллельно ведет другую профдеятельность

ИП с работниками платит взносы за себя и за них. ИП без работников – только за себя и только в одинарном размере, даже если этот ИП одновременно занимается профессиональной деятельностью, которая предполагает уплату фиксированных взносов.

Например, платить фиксированные взносы кроме ИП должны еще:

адвокаты;

медиаторы;

нотариусы, занимающиеся частной практикой;

арбитражные управляющие;

оценщики;

патентные поверенные.

Но если человек и ИП, и, например, патентный поверенный, платить двойные взносы он не должен. 1% платят со всех доходов от всех видов деятельности за минусом 300 000 руб.

При этом у ИП на АУСН тариф взносов такой:

фиксированные – 0 руб.

с дохода свыше 300 тыс. – 0%.

То есть ИП на АУСН не платят взносы, потому что они у них – нулевые.

Если ИП на АУСН одновременно ведет другую профдеятельность, то у него также будут нулевые взносы.

Такой вывод делает Минфин в письме от 12.01.2024 № 03-15-07/1865.

Между тем напомним, что по закону люди, ведущие профдеятельность — оценщики и т.д. — не вправе применять АУСН.