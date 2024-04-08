АУСН

❗ ИП на АУСН не платит фиксированные взносы, даже если параллельно ведет другую профдеятельность

ИП с работниками платит взносы за себя и за них. ИП без работников – только за себя и только в одинарном размере, даже если этот ИП одновременно занимается профессиональной деятельностью, которая предполагает уплату фиксированных взносов.
46 26

Например, платить фиксированные взносы кроме ИП должны еще:

  • адвокаты;

  • медиаторы;

  • нотариусы, занимающиеся частной практикой;

  • арбитражные управляющие;

  • оценщики;

  • патентные поверенные.

Но если человек и ИП, и, например, патентный поверенный, платить двойные взносы он не должен. 1% платят со всех доходов от всех видов деятельности за минусом 300 000 руб.

При этом у ИП на АУСН тариф взносов такой:

  • фиксированные – 0 руб.

  • с дохода свыше 300 тыс. – 0%.

То есть ИП на АУСН не платят взносы, потому что они у них – нулевые.

Если ИП на АУСН одновременно ведет другую профдеятельность, то у него также будут нулевые взносы.

Такой вывод делает Минфин в письме от 12.01.2024 № 03-15-07/1865.

Между тем напомним, что по закону люди, ведущие профдеятельность — оценщики и т.д. — не вправе применять АУСН.

Начать дискуссию

Экономика России

Стали больше производить техники для сельского хозяйства и пищепрома

Мишустин назвал агропромышленный комплекс России наиболее сильным сектором экономики.

5

Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Бизнес-психология

Цифра дня. Про выгорание

Почти половина россиян находится в состоянии профессионального выгорания.

Цифра дня. Про выгорание
3
21
Наталия Лукина
Обучение для бухгалтеров

Календарь вебинаров для бухгалтера в апреле 2024. Выбирайте и записывайтесь!

Будьте в курсе последних изменений в законодательстве! Выбирайте из 10 вебинаров интересные именно вам и записывайтесь. Учитесь, не выходя из дома или офиса! Забирайте в закладки календарь вебинаров для бухгалтера, которые пройдут в апреле 2024. Подписчикам «Клерк.Премиум» — бесплатный доступ.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
3
22

Календарь вебинаров

9
Лучшие спикеры, новый каждый день
BRG
Автоматизация учета

Как настроить основные функции программы 1С для лучшей автоматизации бизнеса и управления предприятием

Программа 1С является мощным инструментом для автоматизации бизнес-процессов и управления предприятием.

Как настроить основные функции программы 1С для лучшей автоматизации бизнеса и управления предприятием
20
Кадры

Почти все выпускники после завершения учебы устраиваются по профилю

О таком результате заявил глава правительства, говоря об экономике квалифицированных кадров.

21
АУСН

❗ ИП на АУСН не платит фиксированные взносы, даже если параллельно ведет другую профдеятельность

ИП с работниками платит взносы за себя и за них. ИП без работников – только за себя и только в одинарном размере, даже если этот ИП одновременно занимается профессиональной деятельностью, которая предполагает уплату фиксированных взносов.

46

Онлайн-курсы

50
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
ОВИОНТ ИНФОРМ
Отчетность

Отчетность по сотрудникам за I квартал 2024: порядок и сроки сдачи

Любой работодатель обязан сдавать ряд отчетов по своим сотрудникам. Расскажем, что, когда и куда нужно подавать за первый квартал 2024 года.

Отчетность по сотрудникам за I квартал 2024: порядок и сроки сдачи
50
LANIT Document Management
Кадровый учет

«Почему не сделал?» или 5 горячих вопросов руководителей об исполнительской дисциплине

Если сотрудники регулярно не укладываются в дедлайны и список невыполненных поручений только растет — пора поработать над исполнительской дисциплиной. В статье отвечаем на популярные вопросы по теме.

«Почему не сделал?» или 5 горячих вопросов руководителей об исполнительской дисциплине
38
Экономика России

Более 8000 стартапов получили поддержку от государства

Правительство отчиталось о поддержке новых производств и молодых новаторов в рамках укрепления технологического суверенитета России.

28
Моё дело
Декларация по УСН

Как ИП самостоятельно заполнить декларацию по УСН за 2023 год

До 25 апреля ИП на УСН должны сдать декларацию по налогу за 2023 год. Рассказываем, как предпринимателю заполнить её самостоятельно.

Как ИП самостоятельно заполнить декларацию по УСН за 2023 год
510
ПланФикс
Автоматизация учета

Ленивое планирование для бухгалтера

Сервисы управления рабочими процессами важны для бухгалтера, также как система навигации для пилота. Большой объем задач приводит к сложностям в их распределении и планировании. Ничего не забыть, не пропустить и все подготовить точно в срок поможет ПланФикс. Он позволяет эффективно управлять как собственной занятостью, так и загрузкой подчиненных.

Ленивое планирование для бухгалтера
27
Артём Анащенко
Право

Судебный процесс. Деньги и сроки

Добрый день, коллеги! Продолжаю историю про судебный процесс. Расскажу, как оценить порядок затрат и сроки.

Судебный процесс. Деньги и сроки
17

Разборы законов

1 235
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Ярослав Сафронов
Кадры

Юридическая карьера: как я стал частнопрактикующим юристом

Рассказываю о себе, свой путь от студента до заместителя председателя суда и частную практику.

13
Экономика России

Рост 60% показала отрасль, которой 30 лет не занимались

Глава правительства рапортовал, что производство станков в России выросло более чем на 60%.

109
КУБ24 ФинДиректор
Кредитование

Стоит ли брать кредит на бизнес и если ДА, то на какую сумму

Компании и ИП пользуются кредитами, чтобы расширить бизнес и ускорить развитие. Но заемные средства могут быть как благом, так и злом — как вывести на новый уровень, так и отбросить в долговую яму. Рассказываем, как понять, стоит ли брать кредит и на какую сумму.

Стоит ли брать кредит на бизнес и если ДА, то на какую сумму
26
Клерк
Управленческий учет

Как бухгалтеры применяют управленческий учет в работе: опыт выпускниц «Клерка»

Выпускницы «Клерка» рассказали, как им помогают навыки управленческого учета и назвали 3 причины, зачем бухгалтеру эти знания.

Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру
1
68
Воинский учет

💥 Начался весенний призыв: как компаниям не нарваться на штрафы

Президент подписал указ о весеннем призыве на срочную службу. Расскажем, как действовать, если сотрудник призывного возраста сообщил, что его вызывают в военкомат, или повестка пришла на адрес компании.

83
Клерк
Налоговая отчетность

Шаблоны ко всем отчетам ОСНО: отработайте заполнение каждой формы под руководством экспертов

Как составить идеальный отчет без ошибок? Запомнить правила, учесть новые требования и главное — много практиковаться. Мы создали курс, который на 80% состоит из практических решений и инструкций по заполнению разных форм. В программе десятки шаблонов и подсказок, которые пригодятся в работе.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
61

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Расходы по налогу на прибыль

Бизнесу разрешат уменьшать базу по налогу на прибыль и УСН на гуманитарную помощь

Безвозмездная передача имущества и бескорыстные работы для людей и организаций из зоны СВО на Украине и в новых регионах будет идти в расходы при расчете налога на прибыль и налога по УСН.

70

Интересные материалы

Экономика России

Обрабатывающая промышленность установила рекорд за 10 лет

По словам Мишустина, по итогам 2023 года производство в целом выросло на 3,5%, превзойдя даже самые смелые прогнозы.

1
43