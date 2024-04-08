Мишустин: чтобы привлечь внутренние инвестиции, одними льготами не обойтись

Глава кабмина ответил так:
В первую очередь, для того чтобы привлечь внутренние инвестиции, одними льготами не обойтись. Нужно создавать специальные режимы, специальные инструменты разного характера, в том числе и с преференциальными льготами.
Какие сегодня есть? Какие из них созданы? Первое – это ТОР (территории опережающего развития — прим. ред.). 110, по‑моему, ТОР сейчас действуют. Это особые экономические зоны промышленного типа, технико-внедренческого типа и так далее, куда идет инвестор. Дальше – это специальные инвестиционные контракты, СПИК. Это СЗПК (соглашения о защите и поохрении капиталовложений — прим. ред.), создание специальных механизмов. Это Фонд развития промышленности, который показал огромную эффективность в стимулировании развития направлений промышленности, технологического прогресса и так далее. Это кластерная инвестиционная платформа, где мы льготным кредитованием «вдлинную» стимулируем приоритетные направления и приоритетные технологические элементы развития страны. Наконец, это фабрика проектного финансирования.
Это в совокупности дает всю инструментальную линейку для вкладывания, для внутренних инвестиций, — подытожил Мишустин.
Что касается соответствующих экономических результатов, то это «огромная кропотливая работа наших регионов, наших инвесторов и, конечно, технологов, владельцев фабрик, заводов».
По данным КПРФ, банки получили 3,5 трлн прибыли, но всего 1,5 трлн инвестиций за прошлый год от них.
Глава кабмина добавил, что достижение роста экономики 3,6% впервые за десятилетие при огромном количестве санкций заслуживает самой высокой оценки. Но поддержание данных темпов и, возможно, их удвоение возможны только по принятии мер по вовлечению 138 трлн активов банков в более активную инвестиционную деятельность.
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