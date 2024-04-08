Мишустин: чтобы привлечь внутренние инвестиции, одними льготами не обойтись

Глава кабмина ответил так:

В первую очередь, для того чтобы привлечь внутренние инвестиции, одними льготами не обойтись. Нужно создавать специальные режимы, специальные инструменты разного характера, в том числе и с преференциальными льготами.

Какие сегодня есть? Какие из них созданы? Первое – это ТОР (территории опережающего развития — прим. ред.). 110, по‑моему, ТОР сейчас действуют. Это особые экономические зоны промышленного типа, технико-внедренческого типа и так далее, куда идет инвестор. Дальше – это специальные инвестиционные контракты, СПИК. Это СЗПК (соглашения о защите и поохрении капиталовложений — прим. ред.), создание специальных механизмов. Это Фонд развития промышленности, который показал огромную эффективность в стимулировании развития направлений промышленности, технологического прогресса и так далее. Это кластерная инвестиционная платформа, где мы льготным кредитованием «вдлинную» стимулируем приоритетные направления и приоритетные технологические элементы развития страны. Наконец, это фабрика проектного финансирования.

Это в совокупности дает всю инструментальную линейку для вкладывания, для внутренних инвестиций, — подытожил Мишустин.