🔥🔥🔥 УФНС: налог по УСН за 2024 год можно уменьшить на взносы 1% за 2024 год

Налоговики на местах считают, что прошлогодняя индульгенция от ФНС по уменьшению налога на взносы ИП 1% действует и в этом году.

В прошлом году ФНС разрешила предпринимателям на УСН и ПСН применять вычет по взносам 1% либо к налогу за 2023, либо за 2024 год – по выбору.

При этом по нормам НК взносы учитывают в том году, в котором они подлежат уплате. А взносы 1% за 2024 год подлежат уплате в 2025 году.

Но налоговики на местах считают иначе.

Так, УФНС по Амурской области утверждает, что страховые взносы, исчисленные в размере 1% с доходов свыше 300 000 рублей, могут быть учтены в уменьшение налогов по спецрежимам как в текущем году, так и в следующем году.

То есть взносы 1% за 2024 год могут быть учтены в уменьшение налогов по УСН и ПСН как за 2024 год, так и за 2025 год, заявляют региональные налоговики.

Отметим, что официальных разъяснений на этот счет от ФНС пока нет.