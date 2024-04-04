🔥🔥🔥 УФНС: налог по УСН за 2024 год можно уменьшить на взносы 1% за 2024 год

В прошлом году ФНС разрешила предпринимателям на УСН и ПСН применять вычет по взносам 1% либо к налогу за 2023, либо за 2024 год – по выбору.
При этом по нормам НК взносы учитывают в том году, в котором они подлежат уплате. А взносы 1% за 2024 год подлежат уплате в 2025 году.
Но налоговики на местах считают иначе.
Так, УФНС по Амурской области утверждает, что страховые взносы, исчисленные в размере 1% с доходов свыше 300 000 рублей, могут быть учтены в уменьшение налогов по спецрежимам как в текущем году, так и в следующем году.
То есть взносы 1% за 2024 год могут быть учтены в уменьшение налогов по УСН и ПСН как за 2024 год, так и за 2025 год, заявляют региональные налоговики.
Отметим, что официальных разъяснений на этот счет от ФНС пока нет.
Комментарии2
Закон что дышло...
Ну это одна УФНС так считает, а другая может посчитать по-другому)